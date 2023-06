Scherma – Il Pettorelli piange per la scomparsa di Lamberto Curatolo

Scherma piacentina e il Circolo Pettorelli in lutto per l’improvvisa scomparsa di Lamberto Curatolo. L’atleta biancorosso è deceduto per un malore all’età di 57 anni. Curatolo, di professione ingegnere, da anni gareggiava nei campionati della categoria Master di spada.

Alessandro Bossalini, presidente del Circolo Pettorelli