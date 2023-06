Ciclismo – Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) subito leader alla Tre Giorni Giudicarie Dolomiti

E’ subito “panterine-show” alla Tre Giorni Giudicarie Dolomiti scattata ieri sera in Trentino con la “Notturna Castel Romano”, gara tipo-pista andata in scena a Creto di Pieve di Bono-Prezzo. Dopo l’argento tricolore a cronometro a Sarche, la Bft Burzoni VO2 Team Pink ha aggiunto un altro risultato maiuscolo nella categoria Donne Juniores, dove Vittoria Grassi ha indossato subito la maglia celeste di leader della classifica generale.

La serata prevedeva due prove, lo Scratch e la Corsa a punti: nella prima gara, la Grassi ha prevalso allo sprint sulla trentina Sara Piffer, con le compagne di squadra Eleonora La Bella quarta e Anita Baima quinta.

Nella Corsa a punti, Vittoria Grassi ha dominato nuovamente la scena, totalizzando il maggior punteggio e blindando così il primo posto nell’Omnium su un podio completato dalla Piffer (seconda) e dalla piacentina della Racconigi Arianna Giordani, terza. Quinta e sesta piazza per Eleonora La Bella e Anita Baima.

Oggi il programma prevede la seconda giornata della Tre Giorni Giudicarie Dolomiti caratterizzata dalla crono Idroland, cronometro individuale a Baitoni di Bondone che scatterà alle 12.

Scratch Donne Juniores

1° Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

2° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon)

3° Arianna Giordani (Racconigi)

4° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink),

5° Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Lara Dalbosco (Team Gauss).

Corsa a punti Donne Juniores

1° Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 22 punti

2° Tiree Robinson (Nuova Zelanda, Black Magic Women Cycling) 14 punti

3° Arianna Giordani (Racconigi)11 punti

4° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon) 10 punti

5° Virginia Iaccarino (Isolmant Premac Vittoria) 6 punti, 6° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria) 5 punti

Omnium Donne Juniores

1° Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 54 punti

2° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon) 40 punti

3° Arianna Giordani (Racconigi) 39 punti

4° Tiree Robinson (Nuova Zelanda, Black Magic Women Cycling) 30 punti

5° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 29 punti

6° Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 26 punti.

Eleonora La Bella fa doppietta alla Tre Giorni Giudicarie Dolomiti

E’ la laziale Eleonora La Bella la protagonista della giornata centrale della Tre Giorni Giudicarie Dolomiti, kermesse di ciclismo giovanile femminile in corso di svolgimento in Trentino.

La “panterina” frusinate della formazione piacentina Bft Burzoni VO2 Team Pink ha brillato nella cronometro Idroland, con arrivo nel suggestivo scenario da cartolina della sponda trentina del lago d’Idro a Baitoni di Bondone.

Fresca della medaglia d’argento tricolore di specialità Donne Juniores centrata giovedì a Sarche, sempre in Trentino, la La Bella è salita nuovamente sul podio, conquistando il terzo posto alle spalle della neotricolore Alice Toniolli (Breganze Millenium) e della bergamasca Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria).

Per la formazione piacentina dei ds Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati, ancora una maglia ufficiale indossata. Ieri sera a indossare la casacca celeste da leader a Creto era stata Vittoria Grassi, oggi agganciata in classifica dalla Toniolli, che passa in testa in virtù del miglior piazzamento nella gara più recente disputata. Le “panterine”, invece, sono leader nella classifica giovani (classe 2006, primo anno in categoria), con la maglia bianca finita sulle spalle di Eleonora La Bella, anche terza in classifica generale.

I conti della Tre Giorni Giudicarie Dolomiti si regoleranno domani con la Coppa Giudicarie Centrali di domani a Preore di Tre Ville.

Cronometro Idroland Donne Juniores

1° Alice Toniolli (Breganze Millenium) 15 chilometri in 22 minuti 46 secondi 85

2° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria) 23 minuti 15 secondi 49

3° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 23 minuti 24 secondi 24,

4° Beatrice Temperoni (Canturino 1902) 23 minuti 24 secondi 53,

5° Alice Bulegato (Breganze Millenium) 23 minuti 25 secondi 47

6° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria) 23 minuti 41 secondi 86

7° Francesca Cerofolini (Ciclismo Insieme) 23 minuti 59 secondi 14

8° Greta Pighi (Isolmant Premac Vittoria) 24 minuti 0 secondi 96

9° Esther Luna Gazzola (Breganze Millenium) 24 minuti 11 secondi 41

10° Ilaria Prevedello (Acca Due O-Manhattan) 24 minuti 17 secondi 32.

Classifica Tre Giorni Giudicarie Dolomiti Donne Juniores dopo due prove

1° Alice Toniolli (Breganze Millenium) 50 punti

2° Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 50 punti

3° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 45 punti

4° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria) 37 punti

5° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon) 35 punti

6° Arianna Giordani (Isolmant Premac Vittoria) 27 punti

7° Beatrice Temperoni (Canturino 1902) 25 punti

8° Tiree Robinson (Nuova Zelanda, Black Magic Women Cycling) 23 punti

9° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria) 21 punti

10° Alice Bulegato (Breganze Millenium) 18 punti.

ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DI PIACENZA