Ciclismo su Pista – Benjamin Thomas, dal Tour de France alla 6 Giorni delle Rose

Dal Tour de France terminato domenica alla 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola, che inizia lunedì (1 agosto): è il percorso del francese Benjamin Thomas, assoluto fuoriclasse della pista che si è appena iscritto alla manifestazione fiorenzuolana di classe 1 Uci. L’anno scorso, in coppia con Donavan Grondini, ha vinto la gara a coppie della 6 Giorni delle Rose con Donavan Grondin, suo secondo successo nella manifestazione fiorenzuolana dopo quello del 2020 con Morgan Kneisky.

Ma al Velodromo Pavesi ha corso più volte, sempre dando spettacolo e recitando un ruolo di assoluto protagonista, con diversi successi nelle varie gare di classe 1, in particolare omnium e corsa a punti. Due specialità nelle quali il francese classe ’95 ha conquistato il campionato del mondo: iridato dell’omnium nel 2017 e nel 2020, nella madison nel 2017 e nella corsa a punti l’anno scorso, per cui è il campione del mondo in carica della specialità. Oltre a quattro titoli mondiali, Thomas ha in bacheca diversi ori europei e anche due maglie di campione nazionale francese a cronometro (2019 e 2021) e quest’anno, alla sua prima stagione tra le fila della Cofidis (dopo quattro alla Groupama-Fdj) ha conquistato la classifica finale dell’Etoile de Besseges, a inizio stagione.

Con Fiorenzuola ha un legame speciale, come testimoniano le sue tante partecipazioni e il fatto che anche quest’anno, nonostante le fatiche del Tour, non voglia mancare a quella che, anno dopo anno, si conferma come una delle gare più competitive del panorama mondiale della pista.

Tutte le info e il programma sono disponibili sul sito www.fiorenzuola.eu.