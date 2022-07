Serie B – Riccardo Pederzini è un nuovo giocatore di Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola Bees comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Riccardo Pederzini per la stagione 2022/2023 di Serie B Old Wild West.

Ala di 198 cm, Pederzini è un classe 1989 nativo di Bologna e cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna. Da lì l’inizio del suo personale viaggio sportivo nel mondo Senior partendo da Recanati, in A Dilettanti, passando per Pavia, Eagles Bologna, Treviglio, Lugo e Forlì, dove nella stagione 2015-2016 ha conquistato promozione in Serie A2 e Coppa Italia di categoria, giocando una finale da assoluto protagonista e collezionando 19 punti e 7 rimbalzi.

Nel 2017/2018 Pederzini ha conquistato la promozione in Serie A2 con la maglia della Bakery Piacenza, vivendo una stagione da assoluto protagonista con una media di 15.7 punti, 4.3 rimbalzi e 2.5 assist per gara. Dopo l’esperienza in Serie A2 con la Bakery nella stagione seguente, nelle ultime stagioni ha vestito le casacche (in ordine) di Chieti, Jesi, Crema e Livorno.

Ecco le prime parole di Riccardo Pederzini in maglia Fiorenzuola Bees