E’ morto Silvio Berlusconi “Un rivoluzionario della politica Italiana” il ricordo di Tommaso Foti (FdI)

Silvio Berlusconi da oggi è storia, il leader di Forza Italia è morto questa mattina all’età di 86 anni. Il suo impegno da imprenditore, edile, commerciale, televisivo, editoriale e poi nella politica sono la testimonianza della sua attività.

Tanti gli attestati che stanno arrivando da tutto il mondo politico e non solo. “Un rivoluzionario della politica italiana” così lo ha definito Tommaso Foti Presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla camera dei deputati ai microfoni di Radio Sound.

Silvio Berlusconi l’incontro

“Ho conosciuto Silvio Berslusconi dell’ambito della nostra attività politica – ha detto Foti – è stato un grande personaggio della politica, come dell’industria e dello sport, e posiamo dire con certezza che dove ha messo mano ha vinto, qualunque sia il pensiero dei suoi detrattori”.

Silvio Berlusconi, cosa lascia alla politica Italiana

“E’ stato un rivoluzionario perchè è stato un uomo che è sceso in politica proprio 30 anni fa – ricorda Foti parlando del leader di Forza Italia morto questa mattina – era il novembre del 1993 e si trovava davanti ad un supermercato della sua rete che stava inaugurando a Casalecchio di Reno, quando gli venne chiesto del ballottaggio per il nuovo Sindaco di Roma e su chi avrebbe votato tra Rutelli e Fini”.

“Chiunque altro avrebbe risposto non sono di Roma, lui rispose invece che avrebbe votato per Gianfranco Fini. Cominciò da quell’evento il percorso per la sua discesa in campo che porto l’allora gioiosa macchina da guerra che l’allora PDS e Occhetto avevano messo in campo, a schiantarsi contro la capacità di un uomo che non aveva mai fatto politica”.

Silvio Berlusconi cosa porta con se

“Nessuno può negare che è stato un uomo generoso, un combattente, anche quando tutto gli sembrava avverso, non ha mai ceduto – ricorda Tommaso Foti – convinto della giustezza delle proprie battaglie e dei propri ideali e quindi porta con se un patrimonio inestimabile di valori e di saper credere in ciò per cui si è battuto”.

Avversari allo stadio

Nella biografia di Tommaso Foti si evidenzia che il politico piacentino è di fede interista. Ecco cosa ha detto a Radio Sound.

“Posso affermare sicuramente una cosa, me ne ha fatte patire nel vedere tutte quelle coppe vinte dal suo Milan!”