“Un pollaio sociale a Piacenza!”, inaugurazione il 25 giugno. Spazio4.0: “’Idea ecologica e di innovazione sociale” – AUDIO

“Un pollaio sociale a Piacenza!”, inaugurazione il 25 giugno. Adottare una gallina e ritirare ogni settimana le uova in un pollaio gestito, nel rispetto della natura, con la partecipazione attiva di persone con fragilità. È l’idea ecologica e di innovazione sociale alla base del progetto pronto a essere inaugurato domenica nell’area verde di Spazio4.0, a cura di tre realtà non profit attive in campo educativo, culturale e agricolo-sociale: L’Arco, Officine Gutenberg (i due gestori del centro aggregativo del Comune di Piacenza Spazio4.0) e Cosmonauti APS.

Chi vuole aderire ha tempo fino al 7 luglio e può donare anche solo un euro. Il progetto di Pollaio Sociale rientra infatti nell’ambito di “Crédit Agricole For Dream”, iniziativa di crowdfunding promossa da Crédit Agricole Italia per supportare dodici progetti innovativi a favore della lotta al cambiamento climatico e dell’inclusione sociale – che sono tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile – e che nasce dalla collaborazione con quattro fondazioni bancarie italiane, tra le quali Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“Siamo lieti di contribuire alla realizzazione di questo progetto al fianco di Fondazione di Piacenza e Vigevano e di tutti i soggetti coinvolti”, dichiara Giacomo Ferrini, Direttore Regionale Piacenza Lombardia Sud di Crédit Agricole Italia. “L’iniziativa è stata selezionata nell’ambito della “Crédit Agricole for Dream”, che ci ha visto operare in tutta Italia insieme alle Fondazioni azioniste nella ricerca di idee innovative da sostenere con il coinvolgimento della piattaforma di donation crowdfunding CrowdForLife. Crédit Agricole Italia opera per portare valore ai territori e in questo progetto ritroviamo l’impegno del nostro gruppo per le tematiche sociali e ambientali.”

La Fondazione di Piacenza e Vigevano, oltre al ruolo diretto nella campagna di crowdfunding, a favore del progetto ha previsto un ulteriore stanziamento finalizzato a sostenerne la fase di avvio, deliberato lo scorso anno dal Consiglio di Amministrazione.

«Il Pollaio sociale è un bell’esempio di welfare ecologico, solidale, utile e inclusivo – sottolinea il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -. È un progetto che da subito abbiamo sostenuto con convinzione e che spero possa essere replicato ancora, anche altrove. Ci insegna il rispetto della natura e l’attenzione ai soggetti fragili, che sono una risorsa e che possono essere messi in condizioni di imparare un lavoro costruendo il percorso della propria autonomia personale, socializzando e sviluppando la capacità di relazionarsi con gli altri.”

“Un pollaio sociale a Piacenza!” – Il progetto

L’iniziativa è mutuata da una idea della cooperativa sociale Seacoop di Imola, fondatrice del marchio Pollaio Sociale® e di una rete di cui fanno parte diverse realtà in tutta Italia.

Referente del progetto piacentino è Valentina Pacella, operatrice di Spazio4.0: «Siamo felici dell’obiettivo raggiunto e della partecipazione della comunità alla raccolta fondi. Quasi 150 sostenitori hanno reso possibile la realizzazione del progetto: mancano ancora 1.500 euro al traguardo dei 20.000 euro che ci siamo posti, siamo fiduciosi. Nel frattempo abbiamo voluto condividere con tutte le cittadine e i cittadini il raggiungimento dello step più importante, l’acquisto di un pollaio per avicoltura biologica e la rigenerazione dello spazio destinato a luogo di stoccaggio, confezionamento uova e conservazione mangime per le galline, completamente accessibile a persone con fragilità. Segnalo infine che con una donazione più sostanziosa è possibile portarsi a casa come ricompensa un piccolo pollaio da giardino in legno, fatto a mano da artigiani locali, per quattro galline domestiche».

Il Pollaio Sociale sorge in un’area verde, tra gli alberi, in una zona tranquilla, circondata da un pascolo recintato in cui le galline possono essere libere di razzolare e cibarsi autonomamente; l’alimentazione sarà integrata con mangime bilanciato e verdure fresche prodotte dall’Orto Sociale di Spazio4.0. Sarà anche allestito un impianto di musica classica in diffusione, per favorire il relax delle galline – e di chi se ne occupa. Sarà allestito anche un luogo di stoccaggio, confezionamento uova e conservazione mangime per le galline.

Per sostenere il progetto entro il 7 luglio: https://www.ca-crowdforlife.it/project/un-pollaio-sociale-a-piacenza/

L’INAUGURAZIONE

Domenica 25 giugno – ore 17.30

Spazio4.0, Piacenza – Via Manzoni 21

In occasione dell’evento mensile Quarto Mercato

Ore 17:30 – inaugurazione ufficiale del Pollaio con taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e dei sostenitori del progetto. Sarà l’occasione per condividere con tutti i donatori i risultati finora raggiunti, ma anche di rilanciare la possibilità di supportare il progetto, con una donazione o con l’acquisto del merchandising Pollaio Sociale®. A chi è riuscito ad adottare una gallina verrà illustrato come si svolgerà il processo di consegna delle uova.

Ore 17:30 – Porte aperte del mercatino del riuso e del vinile di Quarto Mercato, l’evento mensile di Spazio4.0 che promuove la sostenibilità e i prodotti a Km zero.

Ore 18 – Spettacolo teatrale a ingresso gratuito “La Regina della Pet Therapy” di Elisabetta Granara, una produzione Il Gruppo di Teatro Campestre, LA PICCIONAIA SC.S. / COMUNE DI BASSANO OPERA ESTATE FESTIVAL – in collaborazione con Associazione Crisalidi: una gallina in fuga da un allevamento industriale ci racconta le sue rocambolesche avventure. Un concerto-spettacolo a basso impatto ambientale, dedicato a grandi e piccini.

A tutti i presenti verrà offerto un aperitivo dal Caffè Sociale di Spazio4.0

Fino al termine della serata ci sarà lo streetfood a km0 dei Contadini Resistenti e un dj set a tema pennuti selezionato da Lord Picchio DJ.

Chiusura cancelli alle ore 23.