Ciclismo – Doppio podio in pista per Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

Doppio podio per la Bft Burzoni VO2 Team Pink ieri in pista al velodromo di Dalmine (Bergamo) nella rassegna che assegnava i titoli regionali lombardi. A conquistare le due medaglie, la “panterina” veneta Asia Sgaravato, seconda nel Keirin (dietro a Beatrice Bertolini) e nell’Eliminazione (alle spalle di Federica Venturelli) Donne Juniores. Per il team piacentino, anche il quinto posto della bergamasca Camilla Locatelli nello Scratch di categoria.

Keirin Donne Juniores

1° Beatrice Bertolini (Conscio Pedale del Sile)

2° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Asia Rabbia (Racconigi Cycling Team)

4° Martina Barbiero (Gruppo Nulli/Guber Banca)

5° Maddalena Lodi Rizzini (Ciclismo Insieme)

6° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team)

Corsa a punti Donne Juniores

1° Federica Venturelli (Valcar-Travel & Service)

2° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service)

3° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria)

4° Greta Pighi (Isolmant Premac Vittoria)

5° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria)

6° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team)

Eliminazione Donne Juniores

1° Federica Venturelli (Valcar-Travel & Service)

2° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team)

4° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria)

5° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service)

6° Beatrice Bertolini (Conscio Pedale del Sile)

Scratch Donne Juniores

1° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service)

2° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria)

3° Greta Pighi (Isolmant Premac Vittoria)

4° Federica Venturelli (Valcar-Travel & Service)

5° Camilla Locatelli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team).