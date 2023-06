Inter Club Piacenza, finale di Champions League tra musica, food e maxi schermo – AUDIO

L’Inter club Piacenza ha preparato per la finale di Champions League Inter e Manchester City di Sabato 10 Giugno una serata speciale allo Spazio 2 di via XXIV Maggio.

300 posti a sedere, un maxischermo, il cibo e l’animazione di Radio Sound pre partita per distendere le tensioni dei tifosi che interverranno. Un Incontro che ha il cuore piacentino visto che Simone Inzaghi allenatore dei milanesi e nostro concittadino.

Inter Club Piacenza presentazione Ufficiale

Lunedì 5 Giugno presentazione ufficiale dell’evento, accanto alla Sindaca Katia Tarasconi e all’assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi, sono intervenuti il presidente dell’Inter Club Piacenza Stefano Magistrali, il direttore di Confindustria Piacenza Luca Groppi, Gabriele Galato Stefania Saltarelli e Maria Grazia Carini in rappresentanza di Asp Città di Piacenza a cui è affidata la gestione di Spazio 2 e Maria Grazia Ballerini, presidente di Oltre l’Autismo, accompagnata da alcuni ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico insieme alle operatrici dell’associazione.

Inter Club Piacenza il pre partita

“La nostra intenzione è proprio quella di coinvolgere gli interisti di Piacenza. A partire dalle ore 18 ci sarà l’apertura della struttura e i presenti verranno accompagnati da un’animazione importante che è quella di Radio Sound con collegamenti in diretta – ha anticipato Stefano Magistrali Presidente del Inter Club Piacenza – va anche segnalata la lotteria di beneficenza a favore dell’Associazione Oltre L’autismo”.

“Non mancheranno cibo e bevande offerte dall’ASP Piacenza con la presenza di food truck con specialità di ogni tipo per accompagnare l’attesa dei tifosi che ci raggiungeranno per assistere alla partita”

Inter Club Piacenza la partita

“Il Maxi schermo è allo Spazio due di via XXIV Maggio 51, ci saranno 300 posti a sedere – ha indicato ancora Magistrali – da sottolineare che non è necessaria la prenotazione, porte aperte per tutti gli interisti che vorranno condividere questa serata e questo appuntamento importante per l’Inter”.

Il cuore in campo

“Non sarà solo una competizione sportiva ma in campo sabato c’è anche un piacentino D.o.c. Che siede sulla panchina della squadra milanese – ancora Stefano Magistrali – Simone Inzaghi è per i tifosi piacentini l’anello di congiunzione tra l’orgoglio piacentino e quello interista”.

“La finale non era data per scontata e Inzaghi ci ha regalato questa soddisfazione. Celebrazione questa accolta con favore anche dal Comune di Piacenza, ricordiamo che si tratta del primo piacentino che porta la sua squadra in Champions”.

La sindaca Katia Tarasconi e l’assessore Francesco Brianzi hanno ribadito “l’importanza per la nostra città di vedere sulla panchina di una delle due squadre che si contenderanno la vittoria finale in Champions League un allenatore piacentino.

“Quello di sabato prossimo a Istanbul – hanno aggiunto – è un appuntamento di grande prestigio, che rappresenta per Simone Inzaghi un ulteriore prezioso tassello che arricchisce un palmares sportivo già molto ricco e significativo. Mentre per Piacenza, per tutti a prescindere dai colori sportivi, fare il tifo per un nostro concittadino che ha portato la sua squadra ai vertici del calcio europeo può essere solo motivo di vanto e di soddisfazione“.

La promo Final Day per i nuovi soci

“Solo sabato abbiamo pronta per i nuovi soci un’iniziativa che abbiamo chiamato Final Day – Ha aggiusto Stefano Magistrali – tutte le persone che vorranno associarsi per la prima volta avranno l’opportunità di pagare la loro iscrizione al prezzo del rinnovo, che normalmente è più basso”.

Il Gruppo di lavoro

“Volevo approfittare di questa occasione per ringraziare coloro che stanno investendo il loro tempo nella preparazione dell’iniziativa di Sabato – ha spiegato Magistrali – e sono Alberto, Michele, Sara e Angelo come rappresentanza di tutti i soci che si stanno impegnando”.

Informazioni

Appuntamento per Sabato 10 Giugno a partire dalle ore 18, allo Spazio 2 di via XXIV Maggio 51 a Piacenza. Un ricco pre partita a base di musica, buon cibo, lotteria benefica e l’animazione di Radio Sound con collegamenti in diretta. Non occorre la prenotazione, l’ingresso è libero.