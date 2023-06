Karate – Grande successo per il Piacenza Farnesiana all’Open Veneto di Padova

Il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato con quattro atlete all’Open Veneto, competizione FIJLKAM valevole per il ranking della nazionale giovanile, e la prestigiosa gara si è tenuta a Padova (PD) alla quale hanno preso parte 1045 atleti per 200 società da tutta Italia.

Gaia Granelli ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under14 -45kg perdendo solo il primo incontro di misura, ma successivamente ha vinto tutti gli incontri del ripescaggio e nella finale per il bronzo. L’atleta piacentina è allenata da cinque anni dal Maestro Gian luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni. E’ campionessa Emilia Romagna 2022 e 2023, ha vinto varie competizioni interregionali e si è classificata al settimo posto ai campionati italiani 2022 e quinta classificata all’open di Toscana 2023. Inoltre, nel mese di maggio 2023 a Ostia (Roma), presso il Centro Olimpico Federale, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Fijlkam.

Eva Dallavalle ed Aurora Longeri hanno combattuto nella categoria Under14 -52kg ed entrambe hanno superato vari incontri con atlete di prestigio e hanno disputato ambedue le finali per il bronzo.

Eva Dallavalle si è classificata al quinto posto perdendo la finale zero a zero solo per giudizio arbitrale con un’atleta toscana (già vicecampionessa d’Italia) e anche Aurora Longeri si è classificata al 5° posto perdendo di misura la finale con un’atleta della Lombardia.

Il curriculum

Eva Dallavalle si è classificata al quinto posto alla Coppa International Nestla 2022 – Slovenia, ha conquistato la medaglia di bronzo all’Open di Torino 2022, la medaglia d’oro all’Open di Toscana 2023 – Follonica (GR) e la medaglia d’oro all’open d’Italia 2023 a Riccione.

Aurora Longeri già medaglia di bronzo ai campionati italiani Under14 2022, è campionessa regionale anno 2023 ed è stata selezionata come titolare della squadra regionale Emilia Romagna Fijlkam che parteciperà al Trofeo Coni che si terrà nel mese di settembre 2023 in Basilicata in Costa Ionica con oltre 3200 atleti provenienti da tutto il Paese di età di 10-14 anni per tutti gli sport.

l prossimo impegno di rilievo è la Coppa del Mondo WKF (Federazione Olimpica) che si terrà in Croazia a Porec dal 29 giugno al 02 luglio con 3300 atleti provenienti dal 75 nazioni.