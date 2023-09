Serie D, inizia il campionato del Piacenza: biancorossi in trasferta a Ciserano. Maccarone: “Faremo di tutto per tornare tra i professionisti”

Ciserano – Piacenza, ora si comincia a giocare. Il Piacenza riparte dalla serie D. La conferma di questa che era già un’ipotesi molto probabile dopo la retrocessione dello scorso aprile, è diventata una certezza solo negli ultimi giorni, quando il Consiglio di Stato ha respinto il reclamo del Perugia, che puntava alla B (e questo avrebbe liberato un posto per i biancorossi in Lega Pro). Tutto ciò non ha impedito però al nuovo direttore sportivo, nonché ex giocatore del Piacenza, Alessio Sestu di allestire una rosa sulla carta di ottimo livello, che avrà l’obiettivo di provare a centrare già al primo anno il ritorno tra i professionisti.

Un campionato di serie D è sempre complesso, lo dice la storia recente del Piacenza: dopo il fallimento i fratelli Gatti impiegarono ben tre stagioni a centrare la promozione. Un campionato certamente meno tecnico, ma molto fisico in cui è fondamentale lottare su ogni palla. Sulla carta tuttavia questo girone B pare meno ricco di insidie rispetto agli altri scenari possibili, tanto che i biancorossi vengono già indicati come i favoriti.

Due ritorni hanno stuzzicato le fantasie dei tifosi: Apo Silva in difesa, e Mattia Corradi a centrocampo. Loro, su tutti, sono i due uomini di esperienza a disposizione di mister Maccarone: avranno il compito di far crescere i tanti giovani presenti in questa squadra. Davanti si potrà contare anche sull’esperto Giorgio Recino che lo scorso anno ha messo a segno la bellezza di 20 gol con il Crema e che dovrà ovviamente farsi apprezzare anche in biancorosso. (Guarda la rosa completa del Piacenza 2023/2024)

Come detto, si comincia domenica, alle 15:00 in trasferta a Ciserano, in provincia di Bergamo per la prima di campionato

Piacenza, subito due assenze pesanti a centrocampo

“Abbiamo cercato di pensare solo ad allenarci senza pensare a tutto quello che ci succedeva intorno – ha affermato mister Maccarone – ci sono tante novità rispetto al passato, ma siamo pronti per partire. Sono convinto che abbiamo una rosa di alto livello, ma a decidere sarà solo il campo”

Non ci saranno gli squalificati Gerbaudo ed Artioli, e questo ovviamente costringe il tecnico a modificare un centrocampo che sulla carta è tra i più competitivi del girone. Al loro posto dovrebbero scendere in campo Andreoli e Bachini.

Il Ciserano è una squadra che lo scorso anno è arrivata all’ottavo posto in serie D e che prosegue la storia della Virtus Bergamo, precedentemente legata all’Alzano, società che vanta tra le altre cose anche una Coppa Italia di serie C. Fino al 2019, anno della fusione, i colori sociali erano il bianco e il nero, ma dalla nuova denominazione Virtus Ciserano Bergamo sono il rosso e il blu dell’ex Ciseranese a fare da padroni. Una squadra con un’età media molto bassa che punta tantissimo sul settore giovanile. Una squadra che non partirà favorita, ma cercherà di rendere difficile il compito ai piacentini.

Le info per i biglietti

La società SSD VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909 comunica i biglietti per la gara Virtus Ciserano Bergamo – Piacenza, valevole per la 1^ giornata del campionato di Serie D 2023.2024 Girone B, del 10 settembre 2023 ore 15:00, saranno in vendita solo ed esclusivamente il giorno gara, ovvero, il 10 settembre 2023 a partire dalle ore 13:30 presso le biglietterie dello stadio “C. Rossoni”, sito a Ciserano Via Mazzini,13.

Settori e prezzo:

Tribuna: € 10,00 prezzo unico

Le prime giornate di campionato del Piacenza

Domenica 10 settembre, ore 15:00

Ciserano Bergamo – Piacenza



Domenica 17 settembre, ore 15:00

Piacenza –Villa Valle

Mercoledi 20 settembre, ore 15:00

Folgore Caratese – Piacenza

Domenica 24 settembre, ore 15:00

Piacenza – Casatese

Domenica 1°ottobre, ore 15:00

Caravaggio – Piacenza

Mercoledì 4 ottobre, ore 15:00

Piacenza – Tritium

Domenica 8 ottobre, ore 15:00

Desenzano Piacenza