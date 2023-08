Ciclismo – Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) concede il bis a Valvasone

E’ tempo di festa per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che oltre ad applaudire la prova della propria atleta Eleonora La Bella ai Mondiali su strada a Glasgow nella prova Donne Juniores in maglia azzurra, può brindare al successo odierno in Friuli Venezia Giulia.

Oggi nel ventottesimo Giro della Provincia di Pordenone per Donne Open, le “panterine” hanno conquistato la vittoria nella classifica Donne Juniores grazie a Vittoria Grassi, anche settima assoluta al traguardo. Per la ciclista torinese, si tratta del secondo successo stagionale, sempre nel Nord Est, dopo quello di Levada di Ponte di Piave; curiosamente, la Grassi si era imposta sullo stesso traguardo di Valvasone proprio dodici mesi fa, rinnovando ora il feeling con questa corsa.

Ordine d’arrivo Donne Open Valvasone

1° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo) 101,500 chilometri in 2 ore 19 minuti 40 secondi, media 43,604 chilometri orari

2° Sara Fiorin (UAE Development Team) a 12 secondi

3° Carmela Cipriani (Isolmant Premac Vittoria)

4° Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan)

5° Lara Crestanello (Bepink – Gold),

6° Valentina Basilico (Bepink – Gold)

7° Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

8° Michela De Grandis (Mendelspeck)

9° Milena Del Sarto (Aromitalia Basso Vaiano)

10° Sonia Rossetti (Isolmant Premac Vittoria).

Classifica Donne Elite Valvasone

1° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo) 101,500 chilometri in 2 ore 19 minuti 40 secondi, media 43,604

2° Sara Fiorin (UAE Development Team) a 12 secondi

3° Carmela Cipriani (Isolmant Premac Vittoria)

4° Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan)

5° Lara Crestanello (Bepink – Gold)

6° Valentina Basilico (Bepink – Gold)

7° Michela De Grandis (Mendelspeck)

8° Milena Del Sarto (Aromitalia Basso Vaiano)

9° Sonia Rossetti (Isolmant Premac Vittoria)

10° Alessia Foligno (Acca Due O Manhattan).

Classifica Donne Juniores Valvasone

1° Vittoria Grassi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 101,500 chilometri in 2 ore 19 minuti 52 secondi, media 43,541

2° Arianna Giordani (Racconigi Cycling Team)

3° Virginia Iaccarino (Isolmant Premac Vittoria)

4° Lara Dalbosco (Team Gauss)

5° Alice Carniato (Conscio Pedale Del Sile)

6° Martina Testa (Canturino 1902)

7° Francesca Cerofolini (Ciclismo Insieme)

8° Camilla Lazzari (Team Wilier Chiara Pierobon)

9° Paola Tarolli (Team Gauss)

10° Alessia Zambelli (Isolmant Premac Vittoria).