Cinghiali attraversano la strada, due incidenti in poche ore a Grazzano Visconti e Castellarquato

Cinghiali attraversano la strada e vengono centrati da due auto. Danni alle vetture, gli animali sono morti.

In due luoghi diversi, problemi per gli automobilisti a causa della presenza di cinghiali sulle strade della provincia. Un incidente si è verificato intorno alle 5 e 30 del 9 agosto in località Colonese, lungo la strada che collega Grazzano Visconti a Niviano. Un grosso esemplare maschio adulto ha improvvisamente attraversato la carreggiata mentre sopraggiungeva una vettura condotta da una donna. L’impatto è stato inevitabile e particolarmente violento.

L’animale selvatico è stato centrato in pieno e poco dopo è morto, illesa per fortuna la donna che era alla guida dell’auto, che però ha rimediato un forte spavento. Particolarmente danneggiata la carrozzeria della vettura. Sul posto è giunto l’equipaggio del Radiomobile di Piacenza, che ha provveduto a sincerarsi delle condizioni della donna, a rilevare l’incidente e ad avvisare il CRAS di Niviano per il recupero della carcassa.

A Castell’Arquato in viale Remondini, in pieno giorno, intorno alle 10 e 30 dell’ 8 agosto, un analogo incidente. Un uomo alla guida della propria autovettura ha centrato in pieno un cinghiale che improvvisamente gli ha attraversato la strada. Anche stavolta l’esemplare è morto poco dopo l’impatto. Sul posto è stata inviata la pattuglia della locale Stazione che ha provveduto a rilevare il sinistro e ad avvisare personale del Comune di Castell’Arquato preposto al recupero della carcassa.