Cinque Stelle: Giuseppe Conte continua il confronto sulla rifondazione di quello che lui ha chiamato il Neo Movimento. A Piacenza il capogruppo in consiglio comunale Andrea Pugni si è detto convinto della scelta dell’ex Premier come nuova guida.

Un uomo come Conte ci istituzionalizza. In particolare perché da qualche mese noi siamo un po’ allo sbando, nel senso che non c’è una guida chiara, a parte Beppe Grillo. Conte è una persona molto stimata tra i 5 Stelle in ambito nazionale e locale. Inoltre piace in maniera trasversale anche a un altro elettorato e secondo me per noi è la figura migliore in questo momento. Poi bisognerà vedere come riuscirà a relazionarsi con i big del Movimento perché sembra esserci qualche frizione su temi molto delicati.

Cinque Stelle, Pugni: “Conte è la scelta giusta per superare il difficile momento del Movimento” – AUDIO INTERVISTA