Riprende il mercato cittadino. Spostati sul lato Nord di piazza Duomo alcuni stand, per la presenza di un cantiere edile

Domani, mercoledì 14 aprile, riparte con tutti i settori merceologici il mercato in centro storico, a seguito del passaggio della regione Emilia Romagna da zona rossa – quando potevano operare unicamente gli stand alimentari – ad arancione. Restano comunque in vigore, come previsto dalle normative vigenti, tutte le misure di contingentamento e i provvedimenti di sicurezza anti-Covid.

Tuttavia, a causa dell’allestimento di un cantiere per lavori di ristrutturazione edilizia tra via Pace e vicolo del Tarocco, si rendono necessarie, sino alla fine di luglio 2022, alcune modifiche nella disposizione delle bancarelle: una decina di stand sinora collocati in via Pace saranno trasferiti nell’area Nord di piazza Duomo prospiciente i portici, con conseguenti limitazioni al traffico nei giorni di svolgimento del mercato. “Insieme alle associazioni di categoria – sottolinea l’assessore al Commercio Stefano Cavalli – abbiamo individuato la soluzione più favorevole per gli ambulanti coinvolti, chiamati a spostare le proprie attività solo di qualche decina di metri e in ogni caso in posizione centrale. Si tratta di un cambiamento poco impattante per gli esercenti, ma indispensabile per permettere l’intervento, non più prorogabile, su un edificio la cui riqualificazione migliorerà il decoro urbano e tutelerà, innanzitutto, l’incolumità delle persone”.

Sino al 31 luglio 2022, pertanto, saranno saranno deviate ogni mercoledì e sabato, da inizio servizio sino alle ore 16, le linee 9, 11, 15, 18 e 19 dei bus, che non potranno transitare né fermarsi in piazza Duomo. Contestualmente, resta in vigore il divieto di sosta – con l’ovvia eccezione degli ambulanti, negli stalli di rispettiva assegnazione – nel tratto di piazza Cavalli compreso tra vicolo Perestrello e via XX Settembre, via Cavour (tra via XX Settembre e largo Matteotti), piazza Duomo, chiostri e chiostrini del Duomo, via Prevostura, via Pace, via Legnano, via Daveri e nel tratto di via Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo. Nelle stesse vie e piazze, divieto di circolazione con la sola eccezione dei mezzi di soccorso e a servizio di Iren nonché – nelle vie Prevostura, Pace, Legnano, Daveri e Romagnosi – la possibilità di transitare in doppio senso di marcia nelle aree non occupate dal mercato per i taxisti, i residenti e i titolari di autorimesse. Si ricorda, infine, che in piazza Cavalli e via Cavour, possono circolare gli autobus il mercoledì, dalle 6 alle 8.40 e già a partire dalle 13.