Cioccolandia 2021, il 6 novembre a Castel San Giovanni. Atteso ritorno, dopo un anno di stop, con la 17esima edizione

La più desiderata, la più attesa, la più partecipata. Torna, finalmente, Cioccolandia, la manifestazione che piace a tutti, dai più piccoli ai più grandi, che quest’anno la Pro Loco di Castel San Giovanni ripropone per sabato 6 novembre. Radio Sound seguirà la manifestazione con collegamenti in diretta dalle 14.30.

Cioccolandia 2021

“E’ con grande emozione che annunciamo il ritorno di Cioccolandia – dichiara Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco castellana -. Poter ritornare a fare eventi, così importanti, è una grande soddisfazione. Da un lato perché questo significa che stiamo risolvendo a livello nazionale il problema della pandemia, anche se dobbiamo fare ancora tanta attenzione. Dall’altro perché Cioccolandia è diventato il simbolo della nostra città e del nostro territorio, dove la comunità si unisce per poter creare una grandissima manifestazione”.

Cioccolandia, a causa dei problemi legati al Covid-19, era stata annullata nel 2020 e viene ora riproposta per affrontare la sua diciassettesima edizione. Ovviamente, avrà un tono differente rispetto al passato, in quanto il piano d’azione è stato studiato appositamente per evitare assembramenti, nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza.

Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle 9.00 di sabato 6 novembre per terminare alle 18.00, con la distribuzione dei dolci già dal mattino, a partire dalle 11.00. I punti di distribuzione saranno in piazza XX settembre dove sarà possibile degustare il salame di cioccolato e le pesche dolci nelle confezioni monodose. Per assaggiare le prelibatezze preparate dalla Pro Loco sarà necessario munirsi di apposito braccialetto presso le postazioni dell’associazione sparse nel centro della città.

Durante la giornata saranno esposti i banchetti dei maestri del cioccolato, dei commercianti di Castel San Giovanni che allestiranno degli spazi lungo corso Matteotti e in via Mazzini, oltre ai banchetti del gusto e a quelli delle associazioni di volontariato di tutto il territorio.

Cioccolandia è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale e con il contributo di Enel.