Cittadella, ecco la nuova piazza: consegnato al Comune il progetto elaborato da Arcadis al termine del percorso partecipativo

Foresta urbana, nuovi spazi pubblici, centralità ritrovata di Palazzo Farnese e una piazza pensata per le persone. Concluso il percorso partecipativo, prende forma in modo concreto la visione del futuro di uno dei luoghi più identitari della città, rimasto in stallo per quasi quattordici anni.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Una grande piazza pubblica immersa nel verde, capace di restituire centralità a Palazzo Farnese e di trasformare una delle aree più delicate e discusse del centro storico in un nuovo spazio di incontro, socialità e vita urbana.

È questa l’immagine della futura Piazza Cittadella che emerge dal progetto consegnato da Arcadis al Comune di Piacenza al termine del percorso partecipativo che nei mesi scorsi ha coinvolto cittadini, associazioni, attività economiche e portatori di interesse.

La trasformazione

I rendering elaborati dai progettisti consentono oggi di visualizzare concretamente la trasformazione immaginata per l’area e restituiscono una piazza profondamente diversa da quella conosciuta negli ultimi decenni: più verde, più accessibile, più vivibile e maggiormente orientata alla qualità dello spazio pubblico.

“Ho sempre pensato che un parcheggio in questa parte della città sarebbe stato utile e continuo a pensarlo ancora oggi – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – Ma, prima ancora, ho sempre pensato che fosse dovere di un’amministrazione seria sbloccare una situazione rimasta immutata dal 2012 con gravi danni per tutta la collettività. Prima eravamo vincolati al contratto di concessione, così come le amministrazioni che ci hanno preceduto, che tuttavia non si sono mosse in alcuna direzione: né quella di realizzare il parcheggio interrato né quella di risolvere il contratto di concessione che obbligava il Comune alla consegna dell’area di cantiere. Noi ci siamo mossi”.

“Poi, di fronte alla mancata realizzazione dell’opera da parte del concessionario, il contratto è stato risolto e abbiamo potuto ripartire da zero. E l’abbiamo fatto su due fronti: da un lato abbiamo reperito autonomamente le risorse per realizzare l’intervento; dall’altro abbiamo scelto la partecipazione, abbiamo scelto un percorso aperto a tutti con l’obiettivo di costruire una nuova prospettiva per questo luogo. Il progetto che oggi abbiamo in mano è il risultato di questo percorso. Non siamo ancora all’ultimo passo ma per la prima volta dopo tanto, troppo tempo possiamo finalmente e realmente parlare di futuro della piazza”.

Il progetto di Arcadis

Il progetto di Arcadis – multinazionale olandese con sede in Italia, tra i principali studi in Europa specializzati in progetti complessi di rigenerazione urbana – immagina Cittadella come un grande spazio pubblico contemporaneo in cui il verde diventa elemento strutturale e non semplice complemento. Cuore dell’intervento è infatti la realizzazione di una vera e propria foresta urbana, con 30 alberi di diverse essenze, circa 100 arbusti e oltre 2mila essenze erbacee, pensata per migliorare il comfort climatico, aumentare l’ombreggiamento e contribuire alla riduzione delle isole di calore.

Accanto alla componente ambientale, la proposta ridisegna completamente il rapporto tra lo spazio pubblico e il patrimonio storico della città. Palazzo Farnese torna ad essere il protagonista assoluto della piazza grazie a un grande spazio centrale aperto che ne valorizza la presenza monumentale e ristabilisce una relazione visiva e urbana con il contesto circostante.

Quattro elementi principali

La nuova Piazza Cittadella viene organizzata attorno a quattro elementi principali: la foresta urbana, un ampio spazio centrale destinato a eventi e manifestazioni, un’area dedicata alle attività commerciali e ai dehors, e una zona pensata per le scuole e per le attività di incontro e aggregazione.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai temi della sostenibilità e dell’accessibilità. Le pavimentazioni drenanti, la gestione naturale delle acque meteoriche, l’assenza di barriere architettoniche e il potenziamento della mobilità ciclabile contribuiscono a definire uno spazio pubblico progettato secondo criteri contemporanei di qualità urbana e resilienza ambientale.

Il progetto – come già accennato – rappresenta la conclusione di una fase cruciale di lavoro, espressamente voluta dall’amministrazione comunale, ovvero il percorso partecipativo aperto a tutti. Nelle prossime settimane proseguiranno gli approfondimenti tecnici e i passaggi autorizzativi previsti dagli enti competenti, necessari per arrivare alle successive fasi di approvazione, e quindi gara d’appalto e realizzazione dell’intervento con apertura del cantiere prevista nella primavera del 2027 e fine lavori entro l’estate 2028.



L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è restituire a Piacenza una Piazza Cittadella all’altezza del valore storico e simbolico che questo luogo rappresenta: una piazza verde, contemporanea e pienamente vissuta, capace di tornare a essere uno dei principali spazi pubblici della città.

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