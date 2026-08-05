Giuramento per 232 nuovi agenti di polizia: “Nel nostro lavoro le insidie sono sempre dietro l’angolo, dovrete essere pronti” – AUDIO e FOTO

Una giornata carica di emozione e significato quella vissuta questa mattina alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Piacenza, dove 232 agenti in prova del 233° Corso di formazione hanno prestato giuramento, assumendo ufficialmente l’impegno di servire la Repubblica e i cittadini.

Valori guida

Nel suo intervento, il direttore della Scuola Allievi Agenti, Francesco Anelli, ha rivolto ai neo agenti un messaggio incentrato sui valori che devono guidare il servizio di polizia: senso del dovere, rispetto delle regole, umanità e vicinanza alle persone.

“Oggi davanti a questa bandiera e alla Repubblica vi impegnate a servire e proteggere la nostra comunità”, ha ricordato Anelli, definendo il giuramento “un momento di grande responsabilità e orgoglio”.

Il direttore ha sottolineato come il compito del poliziotto sia quello di tutelare la democrazia, la sicurezza dei cittadini e, soprattutto, la vita umana, “il valore prioritario che dobbiamo proteggere”, senza lasciare mai indietro nessuno.

Ampio spazio è stato dedicato al significato della divisa, descritta come il simbolo dei valori della Polizia di Stato e del rispetto che gli operatori devono dimostrare prima di tutto verso l’istituzione che rappresentano. “Solo così – ha spiegato – potrete aspettarvi il rispetto che meritate”.

Il dialogo e l’ascolto

Anelli ha invitato i giovani agenti a considerare il dialogo, l’ascolto e l’empatia come strumenti fondamentali del loro lavoro. “Sarete bravi poliziotti non grazie alla vostra forza, ma grazie al dialogo, alla comprensione, all’empatia e soprattutto dando l’esempio”, ha affermato, ricordando che essere poliziotti significa esserlo 24 ore su 24, anche fuori dal servizio, senza voltare le spalle a chi ha bisogno.

Un contesto complesso

Nel suo discorso il direttore ha richiamato anche la complessità del contesto attuale. I recenti fatti di cronaca e le tensioni internazionali, ha osservato, dimostrano quanto il lavoro delle forze dell’ordine comporti rischi e richieda preparazione, prudenza e capacità di affrontare situazioni imprevedibili.

Un passaggio particolarmente sentito è stato dedicato alla memoria dei caduti della Polizia di Stato. Anelli ha ricordato il Sacrario custodito presso la Scuola Superiore di Polizia, dove sono riportati i nomi di 2.555 appartenenti al Corpo che hanno sacrificato la propria vita nell’interesse della collettività, richiamando le parole dell’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi sul senso del dovere e sulla riconoscenza verso chi ha servito il Paese fino all’estremo sacrificio. Ha inoltre ricordato Stefano Villa, a cui è intitolata un’aula della scuola piacentina, come esempio di una storia che continua a trasmettere i valori dell’istituzione alle nuove generazioni.

L’attenzione della polizia alla salute dei propri agenti

Nel suo intervento il direttore ha evidenziato anche l’attenzione crescente della Polizia di Stato verso il benessere del proprio personale. Ha ricordato, infatti, la campagna di prevenzione del tumore al seno “Care for Caring”, promossa dalla Direzione Centrale di Sanità insieme all’associazione Ladies First, alla quale hanno aderito 118 tra allievi e allieve del corso.

In chiusura Anelli ha esortato i neo agenti a vivere la professione con umiltà, a chiedere consiglio ai colleghi più esperti e a ricordare che il riconoscimento più importante non sarà rappresentato dai risultati statistici, ma dalla gratitudine delle persone aiutate. “L’apprezzamento di chi è per strada – ha concluso – sarà una soddisfazione che nessun premio potrà sostituire”.

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale augurio rivolto ai nuovi agenti per una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, accompagnato dal saluto finale: “Viva il 233° Corso, viva la Polizia di Stato, viva l’Italia”.

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