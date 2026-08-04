Ondate di calore, Laura Chiappa di Legambiente Piacenza: “Più verde per contrastare il cambiamento climatico, le città vanno ridisegnate” – AUDIO

Le ondate di calore dell’estate 2026 stanno interessando gran parte dell’Europa e l’ultima, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, sta facendo registrare anche nel piacentino nuovamente temperature massime comprese tra i 37 e i 39 gradi. Di fronte a estati sempre più calde, uno dei temi più dibattuti riguarda le strategie per rendere le città più vivibili e mitigare gli effetti del caldo estremo.

Tra le proposte avanzate negli ultimi anni c’è quella del noto divulgatore scientifico Stefano Mancuso, che suggerisce di sostituire il 20% delle strade urbane con alberi e aree verdi, aumentando così la capacità delle città di contrastare le isole di calore. Su questo tema è intervenuta anche Laura Chiappa, presidente di Legambiente Piacenza, che ha commentato le possibili soluzioni per affrontare gli effetti del cambiamento climatico negli spazi urbani. Noi dobbiamo pensare che la città del futuro che dovranno assorbire meno calore, ma anche più acqua per evitare che vengano inondazioni. In particolare va ripensato completamente lo spazio cittadino per renderlo più vivibile, più efficiente anche negli spostamenti e attento alla salute delle persone. Quindi è ovvio che quello che dice Mancuso è corretto, bisogna trasformare le aree asfaltate in spazi verdi con alberature, suolo permeabili, spazi ombreggiati e aumentare le aree dedicate alla mobilità sostenibile. Bisogna cambiare il modo di progettare le nostre città.

Nonostante la situazione che si sta vivendo in Europa in questa estate 2026 c’è ancora chi continua a negare il cambiamento climatico. Secondo Laura Chiappa, Presidente di Legambiente Piacenza, sarebbe opportuno smettere di dare credito a chi diffonde disinformazione su questo tema.

Il clima è cambiato – commenta Laura Chiappa Presidente di Legambiente Piacenza – questo è fuori discussione, lo dice tutta la comunità scientifica. Quindi la sfida è impedire che cambi più velocemente riducendo come le emissioni di gas serra e allo stesso tempo adattare le città, l’agricoltura e il nostro territorio a una realtà che oramai è sotto gli occhi di tutti e che non può essere assolutamente negata.

Secondo l’esponente piacentina di Legambiente è legittimo discutere delle politiche da adottare e delle possibili soluzioni, ma non dei dati scientifici.

Affermare, come viene detto elle fake news, che il clima è sempre cambiato, che si un ciclo naturale è vero solo da un certo punto di vista. Infatti è sempre cambiato, ma questi cambiamenti avvenivano nell’arco di migliaia di anni ed erano dovuti a cause naturali. Quello che invece adesso sta accadendo è che nell’ultimo secolo è che il cambiamento coincide con l’aumento rapidissimo dei gas serra prodotti dalle cavità umane e questo è calcolato specificatamente. La velocità del cambiamento è il dato che fa la differenza.

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