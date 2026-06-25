Controllori aggrediti sui bus, i sindacati chiedono un tavolo in prefettura: “Profonda preoccupazione”

Cresce la preoccupazione dei sindacati per le continue aggressioni ai danni del personale del trasporto pubblico. Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro denunciano una situazione ormai diventata insostenibile e chiedono interventi immediati per garantire maggiore sicurezza ad autisti e verificatori.

Le quattro sigle sindacali esprimono “profonda preoccupazione e ferma condanna per la scia di violenze, fisiche e verbali, che subiscono quotidianamente autisti e verificatori dei titoli di viaggio durante lo svolgimento del proprio servizio”.

Secondo i sindacati, gli episodi non possono più essere considerati casi isolati, ma rappresentano “un’emergenza cronica che mina la serenità dei lavoratori e la qualità del servizio offerto ai cittadini”.

“Lavorare nel trasporto pubblico è diventato un rischio per l’incolumità personale – affermano –. Il personale è stanco di lavorare nella paura ed esige tutele concrete”.

Per questo motivo Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro hanno chiesto l’apertura immediata di un tavolo di confronto con la Prefettura, le Forze dell’Ordine e i vertici aziendali, con l’obiettivo di individuare misure efficaci per prevenire le aggressioni e garantire maggiore sicurezza agli operatori del trasporto pubblico.

La presa di posizione arriva all’indomani dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di un controllore, aggredito durante un controllo a bordo di un autobus cittadino.

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