Claudio Jr De Rosa, il vincitore del Concorso Bettinardi del 2016, sul palco del Milestone il 4 gennaio.

Capita a volte che i musicisti tornino sul palco del Milestone, il locale piacentino della buona musica dal vivo, ed è sempre un piacere, perché significa che la volta precedente, sia loro che il pubblico si erano trovati a loro agio. Quando poi capita a un finalista e per di più vincitore del Concorso Bettinardi, come in questo caso, la gioia è doppia, perché vuol dire che il giovane talento ha spiccato il volo e sta facendo della musica la sua professione. È con questo spirito che la commissione artistica del Piacenza Jazz Club che programma i concerti al Milestone ha chiamato Claudio Jr De Rosa, vincitore nella categoria Solisti nel 2016, a esibirsi sabato 4 gennaio 2020 alle 22.00 (ingresso gratuito con tessera dell’associazione Piacenza Jazz Club o ANSPI). Per il primo concerto del nuovo anno il saxofonista, insieme al suo quartetto, presenterà il suo ultimo disco dal titolo “Forces”.

Claudio Jr De Rosa

Nato sulla scia del successo ottenuto dall’album di debutto “Groovin’ Up!”, questo nuovo lavoro è Ispirato dalla citazione secondo cui “Se un uovo viene rotto da una forza esterna la vita finisce. Se viene rotto da una forza interna, una vita inizia.”. De Rosa intraprende un viaggio musicale personale e disegna nove nuovi pezzi, delineando ed esplorando concetti e sonorità che portano novità in modo stilistico e compositivo.

Ormai riconosciuto tra i più promettenti musicisti, arrangiatori e compositori del jazz europeo, Claudio Jr De Rosa, classe 1992, è una delle voci di maggior spicco della nuova scena europea. Incluso della lista dei migliori 10 musicisti emergenti italiani (Musica Jazz), De Rosa è vincitore di numerosi premi internazionali, e si è esibito in Italia, Olanda, Belgio, Spagna, Francia, Polonia, Croazia, Georgia, Taiwan, Canada, in festival quali il North Sea Jazz, Umbria Jazz, Getxo Internazional Jazz, Taichung Jazz, Veneto Jazz e molti altri. Come compositore ed arrangiatore, ha collaborato con la Jazz Orchestra del Concertgebouw, NSO Orchestra (Olanda), S. Louis Big Band, NJT Big Band (Italia) e numerose altre.

Il Claudio Jr De Rosa Jazz 4et,

Nato dopo numerose esperienze con altre formazioni, è un 4etto creato da De Rosa nel 2016 insieme ad alcuni tra i musicisti più promettenti della nuova generazione europea. Il quartetto è completato dal pianista fuoriclasse Fabio Giachino (anch’egli un vincitore del Bettinardi), dal bassista Alessio Bruno e dal batterista Giovanni Paolo Liguori, i quali partecipano a questo viaggio musicale, aggiungendo ognuno la propria sensibilità ai paesaggi musicali disegnati da De Rosa.

Se “Groovin’ Up!” è stata una dichiarazione fresca ed energica, in “Forces” De Rosa ha un approccio più profondo, più riflessivo, ma sempre gioioso.

