Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio in trasferta a Collecchio a caccia del tris

Seconda trasferta consecutiva per la Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra nel campionato nazionale di serie B2, girone E. Dopo la vittoria per 3-0 al PalaAnderlini di Modena, sabato 21 ottobre, ore 19, la formazione giallobianbcoblù piacentina affronterà un’altra gara lontana dalle mura amiche, questa al palazzetto dello sporti di Collecchio, provincia di Parma, tana dell’ostica Galaxy Volley.

Il team parmense, forte dell’esperienza di giocatrici come Chiara They, Asja Scalera e Michela Musiari, nelle prime due giornate ha conquistato due vittorie, come la Sangio, ma una di queste ottenuta al tiebreak contro Piadena.

I precedenti in B2 tra piacentine e parmensi sono quattro con due successi a testa. L’ex di turno è il libero Michela Musiari, protagonista della storica promozione in B2 nel 2019. Dirigeranno Mattia Massone della sezione di Bologna e Stefano Bosio della sezione di Modena.

Classifica

Pallavolo San Giorgio, Cerea 6 punti; Galaxy Volley, Pall. Alsenese 5; San Damaso, Volley Davis 2c, Piadena 4; Be One San Martino, Moma Anderlini 3; Mirandola, Soliera 1 punto; Viadana Top Volley, Spakka Volley 0.

Serie D

Questa sera alle 21.15 debutterà tra le mura amiche della palestra delle scuole medie Podenzano, il Volley SangioPode. La squadra guidata da coach Franco Corraro affronterà il Vaneton Limpia.