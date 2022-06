Accoltellato al petto in via Don Minzoni, riesce a correre in strada e chiedere aiuto: fermata una donna, indagini in corso

Sono ancora tutti da chiarire i contorni del drammatico episodio avvenuto ieri sera in via Don Minzoni a Piacenza. Alcuni passanti, tra cui un’infermiera, stavano percorrendo la strada quando hanno notato un ragazzo sanguinante e dolorante sul marciapiede, intento a chiedere aiuto. Subito sono stati chiamati i soccorsi, mentre l’infermiera ha prestato le prime cure all’uomo, di circa trent’anni: quest’ultimo aveva una ferita da arma da taglio in pieno petto.

Per uul posto si sono precipitati anche i carabinieri che hanno subito iniziato le indagini. I militari hanno scoperto che il ferito abita in una delle palazzine proprio in via Don Minzoni. All’interno del suo appartamento, in quel momento, era presente una donna la quale è stata condotta in caserma per essere interrogata.