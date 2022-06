Motociclista sbanda e finisce in una scarpata lungo la Statale 45, grave dopo un volo di trenta metri. Soccorso in elicottero – FOTO

Motociclista sbanda e finisce in una scarpata. E’ successo oggi 12 giugno intorno alle 19 nel comune di Marsaglia lungo la SS 45 della Val Trebbia.

Un gruppo di motociclisti stava transitando sulla Statale, quando nei pressi di Ravaiola, uno di loro, un uomo di 25 anni residente a Genova, per cause che sono in corso di accertamento da parte degli organi di Polizia Giudiziaria intervenuti ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard rail precipitando nella scarpata sottostante per una trentina di metri.

A dare l’allarme sono stai gli stessi compagni di viaggio. Il 118 invia sul posto l’ambulanza della CRI di Marsaglia, l’automedica di Bobbio, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Alfeo e l’elicottero 118 di Milano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS e i Vigili del Fuoco di Bobbio.

Il ferito è stato raggiunto dai soccorritori che dopo aver fatto una prima valutazione hanno confermato l’intervento dell’elicottero. L’equipaggio del mezzo di soccorso avanzato, arrivato sul posto ha sbarcato il personale con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Il medico anestesia a bordo del mezzo aereo dopo aver valutato il ferito e somministrata l’analgesia per il forte dolore, il genovese infatti aveva riportato diversi traumi, compreso un importante trauma cranico è stato recuperato sempre con il verricello e trasportato all’ospedale di Pavia in codice di massima gravità.