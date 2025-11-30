A Piacenza è iniziato il processo a un 34enne egiziano accusato di tentato omicidio, rapina e lesioni per l’aggressione avvenuta il 14 maggio in un mini market di via Torricella. Secondo le indagini, l’uomo sarebbe entrato forzando una finestra e, sorpreso dai proprietari cinesi, li avrebbe colpiti con un coltello per scappare, rubando circa 100 euro e alcuni assegni. Il marito è stato operato per una grave ferita all’addome, mentre la moglie ha riportato una frattura. L’imputato, detenuto a San Vittore, sarà giudicato in un’udienza straordinaria il 2 febbraio.
Coltellate a due coniugi durante la rapina in un market, 34enne a processo per tentato omicidio
A Piacenza è iniziato il processo a un 34enne egiziano accusato di tentato omicidio, rapina e lesioni per l’aggressione avvenuta il 14 maggio in un mini market di via Torricella. Secondo le indagini, l’uomo sarebbe entrato forzando una finestra e, sorpreso dai proprietari cinesi, li avrebbe colpiti con un coltello per scappare, rubando circa 100 euro e alcuni assegni. Il marito è stato operato per una grave ferita all’addome, mentre la moglie ha riportato una frattura. L’imputato, detenuto a San Vittore, sarà giudicato in un’udienza straordinaria il 2 febbraio.