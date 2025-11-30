Coltellate a due coniugi durante la rapina in un market, 34enne a processo per tentato omicidio

30 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Piacenza 24 WhatsApp

A Piacenza è iniziato il processo a un 34enne egiziano accusato di tentato omicidio, rapina e lesioni per l’aggressione avvenuta il 14 maggio in un mini market di via Torricella. Secondo le indagini, l’uomo sarebbe entrato forzando una finestra e, sorpreso dai proprietari cinesi, li avrebbe colpiti con un coltello per scappare, rubando circa 100 euro e alcuni assegni. Il marito è stato operato per una grave ferita all’addome, mentre la moglie ha riportato una frattura. L’imputato, detenuto a San Vittore, sarà giudicato in un’udienza straordinaria il 2 febbraio.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound