Presunti maltrattamenti in una materna di Castel San Giovanni, nuova udienza del processo: esaminati i filmati

Si è svolta una nuova udienza del procedimento penale che vede imputata un’insegnante della scuola dell’infanzia Nazario Sauro di Castel San Giovanni, accusata di maltrattamenti ai danni di dodici alunni di età compresa tra i quattro e i cinque anni. I fatti risalgono al 2016.

In aula è stata ascoltata la psicoterapeuta Alessandra Bignami, chiamata come consulente della Procura per analizzare i filmati registrati dalle telecamere nascoste installate dagli inquirenti all’interno della classe. Nel suo intervento, l’esperta ha segnalato la presenza di comportamenti verbali e fisici che, a suo giudizio, potrebbero potenzialmente compromettere il regolare e armonico sviluppo dei bambini.

Tra gli episodi citati, Bignami ha ricordato alcuni commenti rivolti a un alunno straniero, al quale sarebbe stato detto che “puzzava”, e un altro episodio in cui un bambino, mentre dormiva su una brandina, sarebbe stato svegliato in modo brusco e strattonato.

Sul fronte delle parti civili, due famiglie hanno scelto di costituirsi, assistite dagli avvocati Giuseppe Coiro e Sabrina Erba. Dal lato della difesa, l’avvocato Luigi Salice ha sostenuto che i filmati “incriminati” sarebbero una minima parte rispetto al totale del girato, sottolineando dunque la parzialità del campione visionato.

Il procedimento è stato aggiornato e la prossima udienza è fissata per giugno 2026.

