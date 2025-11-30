Con l’auto contro un albero, schianto in via Boselli e due feriti

Un ragazzo e una ragazza sono stati ricoverati nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Boselli. Intorno a mezzanotte, la loro Fiat Panda è finita contro un albero nei pressi della rotonda all’incrocio con via Martiri della Resistenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca. Fortunatamente, i due giovani a bordo — un 33enne e una 26enne — non hanno riportato traumi gravi.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

