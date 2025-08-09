Nuove povertà e giovani, il Comune scrive al vescovo Cevolotto dopo la visita pastorale: “Impegno condiviso”

E’ firmata “Comune di Piacenza”, la lettera condivisa da tutti i capigruppo consiliari, dalla presidente dell’assise cittadina Paola Gazzolo, dalla sindaca Katia Tarasconi e dalla Giunta comunale, indirizzata al vescovo monsignor Adriano Cevolotto in seguito all’impegno assunto in tal senso, in occasione della visita pastorale del 20 gennaio scorso in Municipio.

La nota, la cui stesura è stata affidata alla presidente della Commissione 3 Tiziana Albasi, esprime la condivisione delle sfide che monsignor Cevolotto aveva evidenziato nel suo intervento, con particolare attenzione all’emergenza abitativa che riguarda innanzitutto le fasce più fragili della popolazione e le nuove povertà, richiedendo una risposta corale e coesa della comunità. In primo piano anche la centralità dei giovani e dell’equità intergenerazionale, così come il valore della continuità amministrativa e dell’impegno per un costante miglioramento nell’accompagnare i cambiamenti sociali che caratterizzano il nostro tempo.

Nel corso della visita pastorale presso il Comune, la presidente Gazzolo aveva annunciato, a nome della Conferenza dei Capigruppo, l’intenzione di valorizzare un momento di incontro altamente significativo, affidando ai lavori di una Commissione consiliare – poi individuata nella n. 3, competente in materia di Servizi Sociali – una riflessione da cui potesse scaturire un costruttivo contributo di idee e sensibilità, con un approccio il più possibile unitario e teso agli obiettivi della solidarietà, della pace e di uno sviluppo mai disgiunto dai valori della condivisione e dell’inclusione sociale.

In allegato il testo integrale della nota, trasmessa nei giorni scorsi a monsignor Cevolotto, in cui si richiamano – declinandoli anche attraverso i progetti concreti già in essere – i temi della centralità di “relazione, incontro e cura”, come punto di partenza per un confronto che, dalla prospettiva laica degli amministratori comunali, trovi il denominatore comune “nel rispetto della persona in quanto essere umano”, riaffermando l’importanza del dialogo e delle sinergie tra tutte le componenti della collettività che sono partecipi di una corresponsabilità educativa e di un ruolo attivo nel tutelare e garantire la qualità di vita di tutti i cittadini. LA LETTERA A MONSIGNOR CEVOLOTTODownload

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy