Gravi dopo lo schianto a Fiorenzuola, entrambi i conducenti denunciati per guida in stato “alterato”

I carabinieri della Stazione di Gropparello, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, hanno concluso gli accertamenti relativi al grave incidente stradale verificatosi nelle prime ore del 10 luglio scorso lungo la Strada Statale 9 “Via Emilia” al km 236+300, nel territorio comunale di Fiorenzuola d’Arda.

L’incidente

L’incidente aveva coinvolto due autovetture: una Mercedes condotta da un operaio di 30 anni residente a Cadeo (PC) e una Volkswagen Golf condotta da un giovane di 23 anni, residente a Mezzago (MB).Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari, la Volkswagen Golf, proveniente in direzione opposta, per cause in corso di approfondimento, aveva invaso la corsia di marcia opposta, andando a collidere frontalmente con la Mercedes che procedeva regolarmente.

A seguito del violento impatto, entrambi i conducenti avevano riportato lesioni gravi, tanto da richiedere l’intervento immediato del personale sanitario: uno dei feriti era stato elitrasportato presso l’Ospedale Maggiore di Parma, mentre l’altro vi era stato trasportato in ambulanza. Entrambi erano stati ricoverati in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

I rilievi

Durante i rilievi, i carabinieri avevano provveduto al sequestro di entrambi i veicoli e alla temporanea chiusura del tratto stradale, in coordinamento con l’ente proprietario della SS9, per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità.

Gli accertamenti sanitari effettuati sui due conducenti hanno poi evidenziato che il giovane 23enne presentava valori positivi sia agli accertamenti tossicologici per sostanze stupefacenti sia al test alcolemico, con tassi superiori alle soglie di rilevanza penale. Anche l’operaio di 30 anni è risultato positivo al test alcolemico, con valori superiori al limite consentito.

Alla luce degli accertamenti e delle risultanze investigative, la Stazione Carabinieri di Gropparello ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Piacenza il giovane di 23 anni per i reati di lesioni personali stradali gravi e guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; mentre l’operaio 30enne, per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Le indagini proseguono per completare ogni approfondimento utile a definire con precisione la dinamica dell’incidente.

