L’omaggio del Comune di Alta Val Tidone per gli 80 anni di monsignor Gianni Ambrosio

Il Santuario di Strà, dedicato alla Madonna Madre delle Genti, ha ospitato, nel primo giorno dell’anno, la celebrazione per gli 80 anni del vescovo emerito Mons. Gianni Ambrosio, che ha officiato la funzione, affiancato dal rettore mons. Mario Dacrema. La comunità si è stretta in un abbraccio a mons. Ambrosio, da sempre vicino al territorio dell’Alta Val Tidone, come testimoniato anche dalle parole del Sindaco Franco Albertini.

“Siamo felici di poter partecipare a questa cerimonia – ha detto il primo cittadino di Alta Val Tidone rivolgendosi a Mons. Ambrosio – a certificare un’amicizia che abbiamo sempre coltivato negli anni del Suo incarico di vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio nonché Abate di San Colombano, e, in seguito quale vescovo emerito. Da Lei Eccellenza, abbiamo potuto apprezzare parole di fede e di grande forza morale, unite ad espressioni concrete di vicinanza e di aiuto alla nuova comunità di Alta Val Tidone, nuova anche quale istituzione amministrativa locale, con necessità proprie di carattere materiale e spirituale”.

In questo senso, il Sindaco Albertini ha voluto ricordare “la sensibilità e il sostegno ricevuti in occasione della scelta di San Colombano quale celeste patrono del nuovo Comune di Alta Val Tidone. Serberemo sempre pensieri di autentica gratitudine per quanto Ella ha fatto di così rappresentativo per il territorio, esaudendo i nostri desideri più autentici. Al termine della cerimonia, il Sindaco, accompagnato dall’Assessore Giovanni Dotti e dal consigliere Carlo Fontana, ha consegnato a Mons. Gianni Ambrosio, un piccolo dono riassuntivo dei sentimenti e della realtà di Alta Val Tidone.