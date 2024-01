Smog, terminano oggi le restrizioni emergenziali

A seguito dell’odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, si concludono con la serata di oggi, mercoledì 3 gennaio, le restrizioni aggiuntive scattate la scorsa settimana, come previsto dal Piano aria integrato regionale in caso di emergenza legata al superamento dei livelli di Pm10.

Giovedì 4 e venerdì 5 gennaio, pertanto, saranno in vigore le consuete limitazioni in atto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30: stop ai veicoli a benzina pre Euro, Euro 1 ed Euro 2, così come alle auto e mezzi commerciali diesel sino alla categoria Euro 4 inclusa, ai veicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl o benzina/metano) pre Euro ed Euro 1, ai ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1.