Con l’auto si schianta contro un muro e viene sbalzato dall’abitacolo, grave un 33enne

Con l’auto sbanda e si schianta contro un muro, grave un ragazzo di 33 anni. I fatti sono accaduti ieri sera. Il giovane stava viaggiando al volante della sua Fiat Punto lungo la Statale 654 tra Gariga e Podenzano. Improvvisamente, per motivi da chiarire, il 33enne ha terminato la propria corsa contro il muretto di un’abitazione. Non ci sono testimoni di quanto accaduto ma alcuni passanti, notando la vettura incidentata, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco. Nell’impatto il 33enne, di origini macedoni, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo sotto il mezzo. I pompieri lo hanno liberato per poi affidarlo alle cure dei medici. Dopo averlo rianimato, i sanitari lo hanno condotto all’ospedale di Parma in condizioni molto gravi.