Il 29 maggio concerto dei vincitori della borsa di studio dedicata al tenore Maurizio Graziani.

Comunicato stampa

DOMENICA 29 MAGGIO 2022 ALLE ORE 17.30 A PIACENZA IN CANTONE SAN NAZZARO 16 L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIRICA OSPITERA’ “IL CONCERTO DEI VINCITORI” DELLA BORSA DI STUDIO DEDICATA AL TENORE MAURIZIO GRAZIANI PREMATURAMENTE SCOMPARSO.



LA FINALE DELLA BORSA DI STUDIO HA AVUTO LUOGO SABATO 21 MAGGIO AD ADRIA (RO) E LA GIURIA PRESIEDUTA DAL MEZZOSOPRANO DANIELA RUZZA, MOGLIE DI MAURIZIO GRAZIANI E COMPOSTA DA: M.O ALESSIO BENEDETTELLI, DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL GALUPPI DI VENEZIA, M.O TIZIANO BEDETTI, COMPOSITORE, M.O AMBROGIO DE PALMA, DIRETTORE D’ORCHESTRA, M.O MICAELA TIOZZO, PIANISTA, MAURIZIO SALTARIN, TENORE, SIMONETTA CASELLATO, SOPRANO, GIULIANA BIAGIOTTI, PRESIDENTE DEGLI AMICI DELLA LIRICA, CLAUDIO CIONCOLINI, SOCIO STORICO DEGLI AMICI DELLA LIRICA, DOPO UN’ATTENTA SELEZIONE HA DECRETATO LA VITTORIA AL 1° POSTO DEL SOPRANO ILARIA ALIDA QUILICO, AL 2° POSTO EX-EQUO DEL BASS-BARITONO HUIGANG LIU E DEL TENORE ANDREA BARBATO E AL 3° POSTO DEL BASSO JULIUSZ LORANZI.



LA BORSA DI STUDIO E’ IL RISULTATO DELLA VOLONTA’ DI DANIELA RUZZA ED ELEONORA GRAZIANI DI OFFRIRE UN CONTRIBUTO PER AIUTARE E PER SUPPORTARE I GIOVANI CANTANTI LIRICI NEL LUNGO PERCORSO DI STUDI E L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIRICA, CHE HA TRA I SUOI SCOPI PRINCIPALI IL SOSTEGNO AI GIOVANI, E’ LIETA DI POTER OFFRIRE IL PALCOSCENICO AI TALENTI CHE SI SONO DISTINTI.

I VINCITORI SI ESIBIRANNO IN CONCERTO LIRICO-VOCALE ESEGUENDO ARIE CHE CONFERMERANNO LA LORO ABILITA’ VOCALE.

L’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento posti nel rispetto delle normative anti Covid (obbligatoria la mascherina FFP2)

per info 333/5320655 (è gradita prenotazione)