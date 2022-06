Concerto lirico a San Pietro in Cerro il 2 luglio

Nella suggestiva cornice del Parco di Palazzo Barattieri, a San Pietro in Cerro in provincia di Piacenza, è in programma sabato 2 luglio alle ore 21.15 un concerto lirico che vedrà protagonisti il tenore Antonio Mandrillo e i Cameristi Farnesiani.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Teatri di Piacenza in collaborazione con il Comune di San Pietro in Cerro, rende omaggio al tenore piacentino Carlo Menippo (1930 – 2003), di cui San Pietro custodisce una targa alla memoria, un luogo caro all’artista dove più volte ebbe l’occasione di esibire la sua “voce di cristallo”.

Menippo iniziò a studiare canto con Ettore Campogalliani e debuttò nel 1961 nei Pagliacci al Teatro Nuovo di Milano, opera che divenne il suo cavallo di battaglia e che eseguì al Massimo di Palermo, al Comunale di Bologna, alla Staatsoper di Vienna ma anche a Castel San Giovanni, Busseto, Mantova, e per tre stagioni a Piacenza, dove cantò nel 1962 per la prima volta in Tosca.

Il programma del concerto vedrà l’esecuzione di celebri arie e brani di Wolfgang Amadeus Mozart,di cui verrà eseguita l’OuverturedeLe nozze di Figaro,di Francesco Paolo Tosti, dal Wertherdi Jules Massenet,da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, di Ruggero Leoncavallo, e poi ancora da Rigoletto, La traviata, Aida e Otello di Giuseppe Verdi, per arrivare al Novecento e concludere con un medley delle celebri musiche di Ennio Morricone e con Libertango di Astor Piazzolla.

Il tenore Antonio Mandrillo, giovane talento emergente che si è già esibito in importanti teatri e festival, ha recentemente debuttato nel Turco in Italia al Teatro Carlo Felice di Genova e si è esibito lo scorso maggio alla Sala dei Teatini di Piacenza nell’ambito del concerto per la XXVI Targa Flaviano Labò consegnata dall’Associazione Amici della Lirica di Piacenza.

L’ensemble dei Cameristi Farnesiani è formato dai musicisti dell’Orchestra Farnesiana, nata da un’idea dei fratelli Gabriele e Marcello Schiavi, che uniti da esperienze tra le più prestigiose Orchestre Italiane, si pongono l’obiettivo di sviluppare e proporre il repertorio sinfonico e operistico anche sul territorio piacentino. L’Orchestra annovera al suo interno musicisti provenienti da alcune delle più prestigiose Orchestre europee – Teatro alla Scala, Conzertgebouw, La Monnaie Bruxelles.

I biglietti per il concerto sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza e sul sito internet www.teatripiacenza.it.

La sera del 2 luglio verrà effettuato servizio di biglietteria anche presso il Parco di San Pietro in Cerro.

Informazioni: biglietteria@teatripiacenza.it, tel. 0523 385720 – 385721.