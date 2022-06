Camminando sul Sentiero del Tidone in una sera di mezza estate il 2 luglio

E’ stata presentata nei dettagli la tradizionale escursione serale

otturna sul Sentiero del Tidone che caratterizza ormai da diversi anni l’estate valtidonese, da sempre organizzata e promossa dall’associazione ‘Sentiero del Tidone APS’: trattandosi di un evento itinerante, quest’anno la camminata si svolgerà nel comune di Pianello Val Tidone che ha anche ospitato la conferenza stampa di presentazione della manifestazione.

La tipica escursione, che rientra nel circuito “Val Tidone Lentamente”, prevede un percorso adatto a tutti e ad anello con partenza nel tardo pomeriggio per fare tappa presso un ristorante della zona (Case Gazzoli nell’omonima località che è frazione del comune valtidonese) dove si svolgerà una cena in cui i partecipanti potranno scegliere, con prezzo fisso, un menù a scelta con primo, secondo, contorno e dolce. Previsto un menù vegetariano e un menù bimbi.

Il giro di rientro prevede, da sempre, un percorso nel buio delle colline e al chiarore delle stelle: per questo motivo è obbligatoria la torcia e un abbigliamento adeguato. Complessivamente il giro è di circa 9 chilometri senza dislivelli particolari.

I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, verranno omaggiati di borraccia e bandana dell’associazione organizzatrice grazie al Consorzio di Bonifica di Piacenza. Quest’anno , come ulteriore novità, è prevista, prima della partenza, la presentazione della pubblicazione ‘CAMMINATE PIACENTINE – Il Sentiero del Tidone’, guida marsupio realizzata da Officine Gutenberg e da Achille Menzani che ne è l’autore e che verrà anch’essa omaggiata a tutti gli iscritti e che rientra nel progetto “Sentiero d’Autore: storie per una valle”, vincitore del bando “Città che Legge 2020” delle biblioteche di Sarmato e Pianello Val Tidone.

Per migliorare le condizioni di sicurezza, anche quest’anno viene confermata la partnership con ‘Progetto Vita’ e sarà presente un Defibrillatore Semiautomatico Esterno che accompagnerà i partecipanti durante il tragitto.

Per una migliore organizzazione gli iscritti verranno suddivisi in gruppi con orari differenti di partenza, a partire dalle ore 18:00: il ritrovo sarà in Piazza del Mercato e saranno i volontari dell’associazione insieme alle guide AIGAE Sara Botteri, Laura Ferrari e Giuseppe Noroni a guidare i partecipanti.

L’associazione organizzatrice ‘Sentiero del Tidone APS’ sottolinea come questo è l’unico evento organizzato durante tutto l’anno dal sodalizio e che tutto il ricavato delle quote di partecipazione serviranno alla gravosa manutenzione del Sentiero del Tidone.

La camminata è gratuita per i soci in regola con il pagamento della tessera 2022 in quanto vuole essere un ringraziamento a tutti coloro che con il loro gesto sostengono il progetto: durante la serata è possibile iscriversi o rinnovare il proprio tesseramento.

La manifestazione è con iscrizione obbligatoria e numero limitato di partecipanti: per info e prenotazioni contattare il numero 3290945728 (Daniele) oppure 3387693099 (Tiziana) oppure inviare email a: info@sentierodeltidone.it