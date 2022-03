“Rischio di condizionamento da parte della camorra”, interdittiva antimafia per una società di logistica

Interdittiva antimafia nei confronti di una società di logistica. Il provvedimento arriva dalla Prefettura di Piacenza. Nella nota si legge: “Interdittiva nei confronti di una società di logistica esposta a rischi di condizionamento da parte della criminalità organizzata per collegamenti con la camorra salernitana, operante in questa provincia e in altre aree dell’Italia settentrionale”.

L’attività di prevenzione della Prefettura è stata avviata a seguito della richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo d’infiltrazione mafiosa della società, rientrante nell’ambito di categorie sensibili. Grazie agli accertamenti effettuati è emerso un intreccio societario tra imprese che, dietro un’apparente legalità, sono risultate tutte direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso assetto proprietario.