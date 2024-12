I pensionati di Confagricoltura Anpa donano materiale scolastico a tre primarie

Il tradizionale pranzo degli auguri dell’Associazione Pensionati di Confagricoltura – Anpa sezione di Piacenza si è tenuto a inizio dicembre. Un centinaio i partecipanti all’iniziativa che ha visto la presenza, insieme al presidente di Anpa Piacenza Giovanni Merli, anche del presidente uscente di Confagricoltura Piacenza Filippo Gasparini, del presidente dei giovani di Anga Filippo Losi e del presidente del Sindacato Impresa Familiare Stefano Repetti. Immancabile la responsabile provinciale del patronato Enapa Cristina Modenesi con le colleghe.

La lotteria benefica

L’evento è stato l’occasione per una lotteria benefica il cui ricavato, insieme ad altre donazioni, è stato destinato all’acquisto di materiale scolastico per tre scuole primarie della provincia e nei giorni scorsi è avvenuta la consegna tra i bambini festanti.

Il materiale alle scuole

Il 12 dicembre è avvenuta la consegna alla primaria di Lugagnano. A ricevere colori e album, carta per stampante e altri materiali portati dalla vicepresidente di Anpa Paolina Meri e dalla responsabile provinciale del patronato Enapa Cristina Modenesi c’erano la dirigente scolastica Simona Camisa e alcune insegnanti.

Il 16 dicembre sono stati portati in dono 5 tablet alla scuola primaria di Ziano Piacentino che serviranno per utilizzare il programma Innovamat. Il dirigente scolastico Antonello Risoli, insieme alle docenti e ai bambini, ha conferito ai rappresentanti di Anpa una targa di ringraziamento.

Alla De Gasperi di Piacenza, sempre lunedì 16, sono invece stati portati in dono libri che confluiranno nella nascente biblioteca. Ad accogliere la delegazione di Confagricoltura, anche in questo caso, c’erano il dirigente scolastico Romeo Nicola Manno con alcune docenti insieme alle loro classi che si sono esibite in canti natalizi.

I fondi raccolti superano il migliaio di euro e sono stati destinati a realtà locali, convertiti in beni di immediato utilizzo su richiesta stessa delle docenti. Un piccolo contributo dell’Associazione Pensionati di Confagricoltura Piacenza per sottolineare l’importanza del trasferimento della conoscenza e dell’esperienza. I delegati di Anpa hanno voluto che questo gesto fosse, in particolare, simbolo di un ponte tra generazioni di grandi e piccini e con l’occasione hanno portato l’augurio di Buone Feste.