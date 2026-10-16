Confapi Industria e la giunta in visita a Tecnostamp, cinquant’anni di storia per un’eccellenza piacentina

Ha quasi cinquant’anni di storia e oggi è una delle più affermate aziende italiane nella progettazione, produzione e vendita di utensili per la piegatura della lamiera. Parliamo di Tecnostamp, azienda associata a Confapi Industria Piacenza e meta della visita di una delegazione di Palazzo Mercanti e dei vertici dell’associazione industriale. Il presidente Vincenzo Cerciello e il direttore Andrea Paparo hanno fatto visita agli stabilimenti di via Vittime della Pertite e via Allevi: insieme a loro anche la sindaca Katia Tarasconi, il vicesindaco Matteo Bongiorni, l’assessore Christian Fiazza e il consigliere regionale dell’Emilia Romagna Lodovico Albasi.

Ad accoglierli sono stati il presidente Maurizio Dodi con il figlio Riccardo, consigliere e responsabile qualità dell’azienda nonché componente del Consiglio Direttivo di Confapi Industria Piacenza, la responsabile acquisti e direttrice dello stabilimento di fresatura Rosanna Libè, il direttore generale e responsabile dell’ufficio tecnico commerciale Paolo Malaspina e l’amministratore delegato Vittorio Iannetti.

Radici solide e orientamento al futuro

L’azienda, fondata nel 1978, è stata rilevata dalla famiglia Dodi nel 2020 e ha costruito la propria crescita su una capillare rete di rivenditori presente in tutto il mondo e su un costante percorso di investimenti in nuovi macchinari e tecnologie avanzate, con l’obiettivo di ampliare la gamma a catalogo e innalzarne il livello qualitativo.

“Abbiamo acquisito Tecnostamp sei anni fa perché era un nostro concorrente – spiega Maurizio Dodi – un’azienda che lavorava molto bene, stimata nel mondo con clienti dappertutto: per noi è stato un investimento importante che ci ha dato la possibilità di sviluppare un futuro interessante. Ultimamente abbiamo trovato un accordo con la Rolleri, altra realtà concorrente e insieme svilupperemo meglio le potenzialità delle nostre aziende, migliorando ancora la qualità”.

Il rilancio della Rolleri

Dal 1° ottobre 2026 Tecnostamp ha infatti rilevato in affitto, tramite il veicolo societario Rtooling costituito ad hoc, i rami aziendali di Rolleri S.p.A. e Rolleri Manufacturing S.r.l., le società di Vigolzone attive nella produzione di utensili per presse piegatrici e sistemi di bloccaggio, finite in concordato preventivo nell’aprile 2026. L’operazione, formalizzata davanti al notaio e depositata presso il Tribunale di Piacenza, garantisce la continuità del sito di Vigolzone e il mantenimento di tutti i dipendenti. Secondo quanto comunicato congiuntamente dal Gruppo Rolleri e da Tecnostamp, l’intesa consente alle due realtà di mettere a fattor comune competenze tecniche e produttive, rafforzando il ruolo di primo piano che il territorio piacentino riveste nel panorama globale della lavorazione della lamiera.

Dodi: “Abbinare cultura e produzione”

“Ho cominciato nel 1972, facendo diverse esperienze in altri settori – spiega il presidente di Tecnostamp – per 17 anni sono stato in Fondazione Monte Parma e lì ho avuto la possibilità di lavorare nel settore della stampa; sono stato presidente della MUP per più di dieci anni e sono presidente del museo Lombardi, oltre ad essere stato presidente del consorzio dei vini per dodici anni. Tutte queste esperienze mi hanno permesso di entrare in contatto con mondi diversi e di sviluppare non solo la conoscenza della meccanica. Penso che abbinare cultura e produzione aiuti a presentarsi nel mondo con un aspetto diverso”.

Tarasconi: “Un’eccellenza del territorio”

“Ringrazio la famiglia Dodi per l’opportunità di visitare questa azienda – è il commento della sindaca Tarasconi – Tecnostamp rappresenta un’eccellenza per il nostro territorio: una realtà che ha una storia lunga e tante prospettive di sviluppo”.

Cerciello: “L’obiettivo è essere vicino ai nostri associati”

“È stata una visita molto interessante – conclude il presidente Cerciello – faccio le congratulazioni alla famiglia Dodi, a Maurizio e Riccardo perché hanno dimostrato come il made in Italy possa sempre diventare di più un fiore all’occhiello per la nostra nazione grazie ai loro prodotti e alla qualità al servizio che danno. Questa visita si inserisce in un percorso che ho iniziato da quando sono presidente per visitare le aziende e essere vicino ai nostri associati: è importante anche per me perché mi dà la possibilità di conoscere le nostre imprese e di capire come Confapi possa sempre di più adeguare la propria struttura associativa e i propri servizi alle esigenze degli imprenditori”.