Minorenne trovato dalla polizia con un coltello, denuncia per lui e sanzione per i genitori

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio zona stazione, gli operatori della Volante hanno proceduto con controllo mirato su due persone.

Nel corso degli accertamenti, uno dei due soggetti è risultato sprovvisto di documenti di identificazione. Il giovane, un cittadino minorenne è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura. Prima di salire a bordo della volante, il ragazzo ha consegnato spontaneamente agli operatori un coltellino svizzero dotato di diverse lame.

Una volta giunto in Questura, il giovane è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e successivamente denunciato in stato di libertà per la violazione dell’articolo 4 della legge 110/1975.

Considerata la minore età, al termine degli adempimenti il ragazzo è stato riaffidato alla madre, la quale verrà sanzionata per l’articolo 4-ter della legge 18 aprile 1975, norma inserita dal Decreto Sicurezza 2026, che prevede una sanzione amministrativa da 200 euro ai 1000 euro a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, qualora il minore di 18 anni commetta i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.