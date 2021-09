Confedilizia: “Soddisfazione per il nuovo corso del Consorzio bonifica”

La Confedilizia esprime viva soddisfazione per la partecipazione dei contribuenti alle votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio del Consorzio di bonifica sottolineando con favore l’elezione dei propri esponenti in seno all’organo amministrativo consortile.

La nuova posizione assunta da Confedilizia e gli inviti al voto dalla stessa rivolti ai propri iscritti ha determinato che i voti espressi siano quadruplicati rispetto alle volte scorse così rappresentando una partecipazione che, sia pure ancora insufficiente, rappresenta già di per sè, fisicamente, un nuovo corso del Consorzio e ci auguriamo possa presto e gradualmente realizzarsi, secondo gli accordi intervenuti.