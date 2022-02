Sabato 12 febbraio il Best Western Park Hotel di Piacenza ospita il primo congresso italiano di ecocardiografia da stress. L’evento, dedicato al tema dell’Imaging cardiovascolare avanzato, è promosso dal laboratorio di Ecocardiografia della Cardiologia di Piacenza. Il congresso è patrocinato dalla Società Italiana di Imaging Cardiovascolare (SIECVI) e tratterà degli ultimi aggiornamenti scientifico-tecnologici della metodica, con alcuni dei massimi esperti italiani; in particolare il focus sarà sullo stato dell’arte di ecostress e mezzo di contrasto nella cardiopatia ischemica.

“L’organizzazione di questo prestigioso appuntamento formativo – evidenzia il primario Daniela Aschieri – si contestualizza all’interno della crescita del laboratorio di Ecocardiografia, che ha visto un progressivo incremento del numero di queste prestazioni negli ultimi anni. È motivo d’orgoglio, per il nostro reparto, poter organizzare un evento di così elevato valore scientifico. Ciò evidenzia come Piacenza venga riconosciuta fra i centri d’eccellenza per la metodica, grazie soprattutto all’impegno del personale e degli investimenti tecnologico-scientifico profusi dall’Azienda”. Oltre alla dottoressa Aschieri, nel servizio lavorano i medici Simone Binno e Luca Moderato.

“Nonostante l’impegno del personale sanitario del laboratorio di Ecocardiografia nel fronteggiare la pandemia di Covid19 – prosegue il primario – si è riusciti a mantenere gli elevati standard qualitativi senza ridurre la disponibilità di esami, costantemente richiesti per far fronte ai crescenti fabbisogni di salute da parte della popolazione”.

L’ecostress è un particolare tipo di ecocardiogramma, in cui alla valutazione più accurata possibile della contrattilità del muscolo cardiaco a riposo, si aggiunge un elemento farmacologico (lo “stressor” propriamente detto) che va a mettere sotto sforzo il cuore, per andare alla ricerca di possibili alterazioni nel suo funzionamento, che compaiono solo durante esercizio. L’ecostress rappresenta attualmente l’esame più efficace per la diagnosi di ischemia cardiaca quale manifestazione di malattia aterosclerotica delle coronarie.