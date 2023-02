Contagi Covid in crescita del 15,8% in una settimana, ma in regione e nel resto d’Italia i casi diminuiscono

Piacenza registra una lieve crescita nel numero dei nuovi casi positivi: questa settimana i contagi da Covid-19 salgono di +15,8% rispetto ai sette giorni precedenti. È quanto emerge dal report settimanale pubblicato dall’Azienda Usl: il documento è consultabile qui https://www.ausl.pc.it/it/covid-piacenza/situazione-covid-piacenza/report-settimanali/report-2023/report-2023-8-del-19-febbraio.pdf

La rilevazione evidenzia 146 nuovi casi, il 12 febbraio erano 126. Rispetto al trend generale, Piacenza è in controtendenza: la media nazionale, infatti, evidenzia un – 8,3%, quella regionale un – 9,5%, mentre quella lombarda cresce con un +7,6%.

Gli accessi settimanali in Pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile al Covid passano da 27 accessi (2,1% degli accessi totali) e 7 ricoveri (26%) della scorsa settimana, ai 26 accessi (1,9% degli accessi totali) e 11 ricoveri (42%) di questa. Il 19 febbraio 2023 erano ricoverate in ospedale 23 persone positive. In Terapia intensiva è presente un pazienti. Nella settimana si sono registrati 3 decessi.

Si ricorda che a Piacenza, le vaccinazioni si effettuano nella sede di piazzale Milano 2 negli ambulatori del blocco B al terzo piano. Le altre sedi provinciali sono consultabili sul sito aziendale https://www.ausl.pc.it/it/covid-piacenza/vaccinazione/sedi-vaccinali

Le misure più recenti su isolamento e autosorveglianza (contenute nella Circolare ministeriale del 31 dicembre 2022) sono consultabili sul sito dell’Azienda Usl: www.ausl.pc.it/it/comunicazioni-ed-eventi/news/casi-covid-19-tutte-le-novita-per-lisolamento

Infine, si ricorda che l’obbligo mascherina in ospedale e luoghi sanitari è stato prorogato fino al 30 aprile: www.ausl.pc.it/it/comunicazioni-ed-eventi/news/obbligo-mascherina-in-ospedale-e-luoghi-sanitari-fino-al-30-aprile.

Aggiornamento Emergenza profughi provenienti dall’Ucraina

Attualmente a Piacenza sono 2.124 i profughi per i quali è stato emesso il codice STP (stranieri temporaneamente presenti). I tamponi eseguiti sono 1.712; 62 i positivi finora accertati. Per la presa in carico dei profughi è possibile rivolgersi alla Medicina delle Migrazioni, ambulatorio di via Taverna 47, telefonando al numero 0523.302216.