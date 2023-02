Scende dal tir e si accascia a terra, muore 64enne. Stessa sorte per un 84enne: stroncato mentre passeggia in piazza Cittadella

Due malori fatali in poche ore. Il primo caso si è verificato a Castelvetro dove un autotrasportatore ha parcheggiato il proprio tir all’interno di un’area di sosta. Una volta sceso dal mezzo pesante, l’uomo, residente a Bologna, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Alcuni colleghi, in sosta nella stessa area, hanno dato l’allarme ma per il conducente, un 64enne, non c’è stato nulla da fare.

Altro episodio a Piacenza, in piazza Cittadella. Un uomo di 84 anni stava passeggiando quando si è accasciato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno fatto di tutto per rianimare l’uomo: purtroppo inutilmente.