Contagi in crescita del 105% in una settimana e 52 persone ricoverate: “Siamo ufficialmente nella quarta ondata”. Vaccini: “Somministrate 16300 terze dosi” – AUDIO

Nella settimana dal 15 al 21 novembre sono stati 300 i nuovi contagi, il 105% in più rispetto alla settimana precedente. Ma confrontando le ultime settimane, la crescita dei contagi è stata costante a partire dall’11 ottobre. Segnale che anche a Piacenza si sta affrontando un ritorno del virus.

La percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati nell’ultima settimana (11.268) si attesta al 2,7%. Tornano i contagi anche nelle residenze per anziani con sette nuovi positivi nell’ultima settimana, di cui due operatori sanitari. Le persone attualmente in quarantena sono 1264: 450 perché positive e 814 in quanto contatti stretti o per rientri da aree a rischio. Incremento verticale anche per le segnalazioni alle USCA, con 318 segnalazioni nell’ultima settimana, rispetto alle 221 della settimana precedente.

Passando al sistema scuola, sono 66 i nuovi casi e in quindici classi si sono verificati contagi interni.

Gli accessi al pronto soccorso sono in media cinque al giorno, mentre le persone attualmente ricoverate sono 52, solo 4 però in Terapia Intensiva. I decessi sono stati 6, uno in più rispetto alla settimana precedente. “Una vittima aveva 68 anni, era vaccinato ma aveva una grave fibrosi polmonare che durava da tanti anni. L’altra vittima invece non era vaccinata ed è morta a causa del Covid”, spiega Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl.

LA CAMPAGNA VACCINALE

Attualmente le persone vaccinate rappresentano l’85,5% del target totale. Proseguono nel frattempo le vaccinazioni e anche le terze dosi. 2400 vaccinazioni al giorno ci permetteranno di effettuare tutte le terze dosi prima che scadano i tempi della copertura. Sono 16289 le persone che hanno ricevuto la terza dose, sono invece 13.925 le prenotazioni.

TUTTE LE INDICAZIONI PER LA TERZA DOSE

Di seguito le indicazioni per quanto riguarda l’accesso attuale alla terza dose. In particolare è stato siglato l’accordo tra Ausl e Federfarma, quindi da domani sarà possibile prenotare la terza dose anche in farmacia.