Contenzioso su Piazza Cittadella, il Comune rafforza il Fondo crediti per circa 177mila euro

La Giunta comunale di Piacenza ha approvato in queste ore una variazione di bilancio che prevede, tra le altre misure, il rafforzamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità per circa 177mila euro, in relazione alla complessa vicenda giudiziaria che contrappone l’Amministrazione comunale alla società concessionaria Piacenza Parcheggi, incaricata della realizzazione e gestione del parcheggio interrato in piazza Cittadella.

LA NOTA DELLA GIUNTA COMUNALE

La decisione nasce da una valutazione prudenziale e responsabile: Piacenza Parcheggi, infatti, non ha presentato la polizza fideiussoria prevista contrattualmente a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti del Comune. In assenza di tale garanzia, l’Amministrazione ha ritenuto necessario accantonare le risorse corrispondenti, a tutela degli equilibri di bilancio e nell’interesse pubblico.

Nel dettaglio, l’importo accantonato ammonta a 177.534,25 euro ed è calcolato con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 13 marzo 2026, termine fino al quale sono attualmente efficaci le misure di protezione disposte dall’autorità giudiziaria a favore della società concessionaria Piacenza Parcheggi nell’ambito del contenzioso in corso. L’importo viene iscritto nel Fondo crediti di dubbia esigibilità proprio in ragione dell’incertezza legata alla vicenda giudiziaria e alla mancata presentazione della garanzia fideiussoria prevista contrattualmente.

Una nuova procedura di risoluzione contrattuale

In questo contesto, la mancata presentazione della polizza fideiussoria rappresenta anche un ulteriore elemento di rilievo sul piano amministrativo: proprio per questa inadempienza, il Comune di Piacenza ha avviato una nuova procedura di risoluzione contrattuale nei confronti della società concessionaria. Si tratta di un procedimento distinto e successivo rispetto alla precedente risoluzione, che è oggi oggetto del giudizio in corso davanti al tribunale.

Due obiettivi fondamentali

La variazione di bilancio consente dunque di tenere insieme due obiettivi fondamentali: da un lato, garantire la massima prudenza nella gestione delle risorse pubbliche, rafforzando gli accantonamenti a fronte di situazioni di rischio; dall’altro, assicurare la piena coerenza in bilancio delle scelte assunte dall’Amministrazione in una vicenda complessa e articolata, che coinvolge profili contrattuali, finanziari e giudiziari.



L’operazione è resa possibile anche grazie ai risparmi strutturali generati dal nuovo contratto di partenariato pubblico-privato per i servizi energetici e di smart city con Edison, che consente al Comune di liberare risorse da destinare non solo agli investimenti, alle manutenzioni e ai servizi, ma anche al rafforzamento della solidità complessiva del bilancio.



Un’impostazione che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale al rigore amministrativo, alla trasparenza e alla tutela dell’interesse pubblico, anche nei passaggi più delicati e complessi.

