Serie B – Tomassini verso Bakery-Piazza Armerina: “Cresciuti tanto rispetto all’andata, proseguiamo nel nostro percorso” – AUDIO

Seconda partita consecutiva in casa per Bakery Piacenza, che domenica 1 febbraio alle ore 17 ospita Siaz Basket Piazza Armerina per il 24esimo turno della Serie B Nazionale. A fare il punto, in casa biancorossa, ci pensa l’assistente allenatore Riccardo Tomassini: “Sarà una partita dura, vogliamo mettere in campo tanta energia per continuare a fare degli step in avanti rispetto alle gare precedenti. La squadra ha tanta voglia di riscattarsi dalle ultime sconfitte”.

Rispetto alla sfida di ottobre a Ragusa, stavolta saranno Morvillo e compagni a giocare sul campo di casa: “Sappiamo quanto sia importante il fattore campo: la trasferta in Sicilia non è mai semplice e tranquilla. Domenica giocheremo di fronte ai nostri tifosi e questo può darci un vantaggio. Rispetto alle difficoltà della gara d’andata siamo cresciuti tanto. Anche Piazza Armerina è cambiata, con un nuovo allenatore e diversi rinforzi, ma siamo convinti che possiamo fare una buona prestazione e provare a ottenere qualcosa di diverso”.

Il Ko nel derby piacentino contro i Fiorenzuola Bees non cambia la traiettoria di Bakery: “Siamo ripartiti come dopo ogni gara. A prescindere dal risultato, il nostro percorso è ben delineato e dobbiamo seguirlo. Sappiamo cosa abbiamo fatto bene e su cosa dobbiamo migliorare rispetto alla partita contro Fiorenzuola, ma siamo tranquilli e sicuri di ciò che stiamo facendo, sempre pronti a ripartire”.

