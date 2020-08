Contributi affitto per il 2020, due bandi aperti dal 10 agosto al 30 novembre

Sono stati approvati i criteri di gestione del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, sulla base delle indicazioni della Regione Emilia-Romagna che ha assegnato, al Comune di Piacenza, l’importo complessivo di 415.163,57 euro. La Giunta comunale ha deciso di destinare la metà della somma disponibile, pari a 207.581,78 euro, allo scorrimento delle graduatorie relative al cosiddetto “Bando Affitto” 2019, per garantire un’immediata e più ampia riposta ai cittadini che avevano già presentato domanda per il bando di inizio anno e si trovino utilmente posizionati in graduatoria.

Per l’assegnazione della quota restante delle risorse sono stati quindi approvati due nuovi bandi distinti – con la stessa modalità di presentazione delle domande – per fare fronte a necessità diverse emerse in questo periodo.

La “Linea d’intervento 1 – Contributi diretti”, è finalizzata alla concessione di contributi per gli inquilini che rientrino in una delle due tipologie: famiglie in grave difficoltà economica, con Isee fino a 3.000 euro, o nuclei che abbiano subito una riduzione del reddito di almeno il 20% in conseguenza della pandemia, in questo caso con Isee fino a 35.000 euro.

La “Linea d’intervento 2 – Rinegoziazione dei contratti di locazione”, concerne invece l’erogazione di contributi per tre tipologie di contratti: riduzione del canone del contratto di locazione libero, concordato o transitorio, di almeno il 20% dell’importo originario se a canone libero o di almeno il 10% se a tariffa concordata, a partire dal 10 marzo 2020 e per una durata di almeno 6 mesi; trasformazione di un contratto di locazione libero o transitorio in contratto concordato, prevedendo una riduzione del canone a partire dal 10 marzo 2020; stipula di un nuovo contratto di locazione concordato, per un alloggio che risultasse sfitto alla data del 3 giugno 2020.

Le domande possono essere presentate da lunedì 10 agosto, entro le ore 12 di lunedì 30 novembre, o comunque fino a esaurimento dei fondi disponibili. Come da indicazioni regionali, considerata l’emergenza sanitaria tuttora in vigore, per consentire di erogare i contributi previsti dalle due linee d’intervento nel più breve tempo possibile, verrà seguita la data di presentazione delle richieste, senza procedere alla formazione di una graduatoria.

Alla pagina web www.comune.piacenza.it/bandoaffitto saranno disponibili da lunedì 10 agosto entrambi i bandi e i relativi moduli, oltre all’elenco della documentazione da presentare per ciascuna linea d’intervento. Per la trasmissione della domanda è possibile inviare una Pec a protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it, o una raccomandata con ricevuta di ritorno a Comune di Piacenza, Servizio Servizi Sociali – via Taverna 39, 29121 Piacenza. Non è ammessa la consegna a mano delle richieste.

Per informazioni è possibile contattare diversi uffici comunali, a disposizione per garantire la più ampia informazione ai cittadini interessati. L’Ufficio Servizi Sociali risponde al numero 0523-492703 il lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, nonché il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30. L’Ufficio Abitazioni è contattabile ai numeri 0523-492162/2169 il lunedì dalle 8.45 alle 13.30, mercoledì dalle 8.45 alle 13.30, giovedì dalle ore 8.45 alle ore 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

Lo Sportello InformaSociale di via Taverna è reperibile al numero 0523-492731 il lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 (orario in vigore anche il sabato mattina dal 5 settembre); la sede di via XXIV Maggio è invece a disposizione contattando lo 0523-492022 il lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 17,30, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13. Lo Sportello InformaFamiglie, infine, a partire dal 24 agosto sarà disponibile ai numeri 0523-492380 e 0523-332290 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17,30, il martedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.