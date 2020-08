U.S. Fiorenzuola, diramata la lista dei convocati per il ritiro

U.S. Fiorenzuola 1922 dirama ufficialmente l’elenco delle convocazioni per il ritiro estivo in vista della stagione 2020/2021 di Serie D.

Il ritiro inizierà lunedì 10 agosto 2020 con la seduta di allenamento pomeridiana a partire dalle ore 16.30.

La lista è aggiornata a venerdì 7 agosto 2020, con variazioni eventuali che verranno comunicate nel corso delle giornate.

Convocati:

Portieri:

Battaiola Nicholas (1996)

Ghezzi Andrea (2001)

Ghidetti Alessio (2002)

Difensori:

Carrara Nicolò (1999)

Facchini Filippo (2002)

Ferri Luca (1991)

Guglieri Ettore (1984)

Marmiroli Brando (2003)

Romeo Filippo (2002)

Centrocampisti:

Gambazza Giovanni (2002)

Hathaway Alex (2002)

Moroni Michele (1994)

Perseu Fausto (2002)

Stronati Riccardo (1997)

Zaccariello Antonio (1999)

Attaccanti:

Arrondini Davide (1999)

Bruschi Nicolo’ (1998)

Oneto Edoardo (1996)

Tognoni Marco (1994)

Vita Diego (1993)

Aggregati dalla Juniores Nazionale

Baldini Tommaso (2003)

Berte’ Andrea (2002)

Colleoni Ruben (2003)

Marchi Edoardo (2003)

Guglielmetti Erik (2003)

Parenti Carlo (2003)

Staff tecnico

Luca Tabbiani (Allenatore)

Vincenzo Cammaroto (Vice-allenatore)

Emilio Tonoli (Allenatore Portieri)

Paolo Bertoncini (Preparatore Atletico)

Andrea Fanzini (Collaboratore Tecnico)

Marco Bernardi (Direttore sportivo)

Luca Baldrighi (Team manager)

Roberto Pezza (Segretario – Dirigente Accompagnatore)

Gianni Rossetti (Magazziniere)

Giacomo Grolli (Magazziniere)

