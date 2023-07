Controlli a Castel San Giovanni, chiuso un barbiere e sequestrati 40 chili di generi alimentari

Castel San Giovanni, nel corso dei controlli chiuso un barbiere e sequestrati 40 chili di generi alimentari. Servizio congiunto nella giornata di venerdì 28 luglio, da parte della Polizia di Stato, assieme all’Ausl e alla Polizia Locale negli esercizi pubblici.

Chiusure

Le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura di un barbiere del centro di Castel San Giovanni per carenze igienico-sanitarie ed è scatto il sequestro di 40 chili di generi alimentari in un market. In questo caso la merce non è risultata correttamente etichettata.

Obiettivo dei controlli

I controlli congiunti, disposti dopo un incontro in prefettura hanno l’obiettivo di garantire ai cittadini l’accesso agli esercizi pubblici, trovando i locali in regola con le normative.