Denunciato minorenne per spaccio dalla Polizia Locale a San Giorgio Piacentino

Denunciato minorenne per spaccio di droga dalla Polizia Locale a San Giorgio Piacentino.

Dall’attività di controllo dei luoghi sensibili nei Comuni dell’Unione Valnure Valchero, la Polizia Locale ha denunciato un giovane alla Procura della Repubblica di Bologna per spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi a San Giorgio, dove gli agenti hanno trovato un ragazzo in possesso di sostanze stupefacenti.

Il successivo controllo presso l’abitazione portava a scoprire la presenza 70 grammi di hashish, oltre a banconote proventi dell’illecito, bilancino e telefono cellulare. L’attività di monitoraggio è stata intensificata negli ultimi mesi per prevenire situazioni a rischio per i ragazzi/e che frequentano il territorio dell’Unione Valnure Valchero.

Le parole della Polizia Locale

Lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani richiede un approccio globale sulla prevenzione, che è fondamentale per proteggere i giovani dai pericoli associati all’abuso di droghe e per promuovere uno stile di vita sano e consapevole. La Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero da quest’anno ha avvicinato i giovani delle scuole secondarie del territorio con un progetto di informazione e consapevolezza. Fornire informazioni accurate e obiettive sugli effetti delle sostanze stupefacenti e sui rischi associati al loro uso, attraverso incontri dedicati negli istituti scolastici dove l’informazione è presentata in modo comprensibile e accessibile. In questi percorsi, gli studenti sono aiutati a sviluppare una maggiore consapevolezza delle pressioni sociali e dei rischi legati all’uso di sostanze.