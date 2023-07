Sicurezza, controlli serrati dei Carabinieri in tutta la Val Tidone – FOTO

La mattina di mercoledì 26 luglio e da ora di cena sino a poco dopo la mezzanotte di venerdì 28 luglio i carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno effettuato un serrato servizio di controllo del territorio della “bassa e dell’alta Val Tidone”.

Tale dispositivo, messo in atto dalle pattuglie congiunte delle Stazioni di Castel San Giovanni, Sarmato, Borgonovo Val Tidone e Pontenure, con l’impiego di un equipaggio del Radiomobile di Piacenza per le eventuali esigenze d’intervento urgente, rientra in una più ampia programmazione delle attività di controllo coordinato del territorio, predisposta dal Comando Provinciale di Piacenza e disposta dal prefetto Daniela Lupo d’intesa con in vertici provinciali delle forze di polizia in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Ispezioni

I militari impiegati hanno eseguito una serie di ispezioni nei centri urbani, finalizzati a prevenire reati predatori o contro il patrimonio, oltre a mirati posti di controllo alla viabilità extraurbana per contrastare condotte di guida pericolose.

Durante i pattugliamenti e i posti di blocco sono stati controllati quasi 60 veicoli, alcuni ciclomotori, e 83 persone. Sono state comminate alcune sanzioni per violazione delle norme al codice della strada.

Centro storico

I controlli poi sono stati allargati anche al centro storico, dove sono stati controllati 5 esercizi pubblici ed alcuni avventori che erano all’interno e nelle aree pubbliche del centro urbano solitamente frequentate da giovani. I militari hanno identificato circa 20 giovani, di cui 9 minorenni e nessuna violazione è stata accertata.

Durante il dispositivo, la mattina del 26 luglio, la pattuglia della Stazione di Castel San Giovanni è stata inviata alle 9 e 40 presso un istituto di credito di Rottofreno ed un’ora dopo in via Milani a Gragnano Trebbiense dove erano scattati gli allarmi d’intrusione. In entrambi i casi si è trattato di un falso allarme.

Venerdì 28 luglio, invece, la pattuglia della Stazione di San Nicolò a Trebbia, non appena intrapreso il servizio, alle 18 circa è stata inviata lungo la via Emilia Est a Rottofreno ove si era verificato un incidente stradale tra un motorino ed un’auto per fortuna senza gravi conseguenze. I militari hanno dato ausilio nella compilazione della constatazione amichevole. Poco dopo, alle 19 circa, scattava l’allarme d’intrusione presso un’abitazione privata in via Colla a Castel San Giovanni. In poco tempo la pattuglia era già sul posto ed appurava che si era trattato anche stavolta di un falso allarme.

